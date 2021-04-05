В России появятся динамические знаки

На отечественных трассах появятся цифровые дорожные знаки, которые смогут оперативно менять скоростные лимиты

Преимущества подобных знаков будут проявляться в момент изменения погодных условий. Дело в том, что в данный момент на дорогах скоростной лимит один и тот же – условные 90 километров в час и в дождь, и в снег. Водителей же, лишь предупреждают об ухудшении дорожной обстановки. Цифровые же знаки смогут оперативно информировать водителей, к примеру, о снижении скоростного лимита со 110 до 90 км/ч или с 90 до 70 км/ч — если на дороге образовались туман или гололедица.

Отметим, что общественность уже положительно отреагировала на данное нововведение, однако есть и нюансы. В основном они касаются того факта, что знаки будут идти вместе с комплексом видеофиксации, который будет состоять из трех камер. Первые две снимут машину в момент подъезда к знаку, причем в кадр попадет и машина, и знак. Третья камера сработает на выезде, если водитель проехал с превышением. Важно заметить, что помимо фото, будет записываться и видео.