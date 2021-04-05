Автомобильный портал Motorpage
5 апр 2021

В России появятся динамические знаки

В России появятся динамические знаки

На отечественных трассах появятся цифровые дорожные знаки, которые смогут оперативно менять скоростные лимиты

Преимущества подобных знаков будут проявляться в момент изменения погодных условий. Дело в том, что в данный момент на дорогах скоростной лимит один и тот же – условные 90 километров в час и в дождь, и в снег. Водителей же, лишь предупреждают об ухудшении  дорожной обстановки. Цифровые же знаки смогут оперативно информировать водителей, к примеру, о снижении скоростного лимита со 110 до 90 км/ч или с 90 до 70 км/ч — если на дороге образовались туман или гололедица.

Отметим, что общественность уже положительно отреагировала на данное нововведение, однако есть и нюансы. В основном они касаются того факта, что знаки будут идти вместе с комплексом видеофиксации, который будет состоять из трех камер. Первые две снимут машину в момент подъезда к знаку, причем в кадр попадет и машина, и знак. Третья камера  сработает на выезде, если водитель проехал с превышением. Важно заметить, что помимо фото, будет записываться и видео.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Штрафы за эвакуацию возросли

05 апреля 2021

В Россию приехали автомобили Nissan с автопилотом

05 апреля 2021
Mercedes-Benz EQS

Mercedes-Benz EQS сможет похвастаться уникальной аэродинамикой

05 апреля 2021

Названа дата премьеры Audi Q4 E-Tron

05 апреля 2021
GMC Hummer EV SUV (2024)

В GMC показали обновленный Hummer

05 апреля 2021
BMW iX (2022)

BMW готовится к презентации заряженного кроссовера iX

05 апреля 2021

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volkswagen Multivan - volkswagen multivan (2019) хиппи-бизнесмен Тест драйв
02 апреля 2021

Volkswagen Multivan
"Хиппи-бизнесмен"
Subaru WRX - subaru wrx sport (2018) почему счет спорт-седанов subaru идет на десятки
Тест драйв
31 марта 2021

Subaru WRX
"Почему счет спорт-седанов Subaru идет на десятки"
Volkswagen Teramont - volkswagen teramont (2018) почему профессору дроздову понравится teramont
Тест драйв
29 марта 2021

Volkswagen Teramont
"Почему профессору Дроздову понравится Teramont"
Volkswagen Polo Sedan, KIA Rio - kia rio (2020) и volkswagen polo (2020) не сошлись во взглядах на usb
Сравнительный тест
16 марта 2021

Volkswagen Polo Sedan, KIA Rio
"Kia Rio и Volkswagen Polo не сошлись во взглядах на USB"

Написано новостей:

2 8 0 2 1