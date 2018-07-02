В начале года сегмент роскошных люксовых автомобилей показывал отрицательную динамику роста. Но весной рынок «раскачался» и интерес к сверхдорогим автомобилям вновь вернулся.

В мае 2018 года на российском рынке продано 123 автомобиля люксового сегмента, что на шесть процентов больше, чем годом ранее.

Самой популярной моделью в сегменте остается седан Mercedes-Benz Maybach S-класса, в мае их было продано 56 единиц. Далее в списке предпочтений идут автомобили Bentley, обладателями которых стали 24 россиянина, сообщает агентство «Автостат». Замыкает первую тройку в люксовом сегменте Maserati (20 шт.), причем весь спрос пришелся на кроссовер Levante. Также в мае в нашей стране было приобретено 9 новых Rolls-Royce, 6 – Ferrari, 5 – Lamborghini и 3 – Aston Martin.

Более половины объема российского рынка автомобилей люксового сегмента приходится на Москву, жители которой в прошлом месяце приобрели 64 такие машины. В Подмосковье было куплено 14 автомобилей, в Санкт-Петербурге – 11. В Приморье было продано 3 таких автомобиля. По два экземпляра отправилось в Калининградскую, Кемеровскую, Новосибирскую, Свердловскую, Тверскую и Ярославскую области. Еще в 19 субъектах РФ было реализовано по одному автомобилю.

Эксперты отмечают, что несмотря на майский рост, продажи люксовых автомобилей по итогам 5 месяцев нынешнего года остаются в «минусе». Так, за этот период они составили 607 единиц, что на 2% меньше, чем в январе – мае 2017 года.