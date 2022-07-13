В Россию приедет новая автомобильная марка Voyah

Уже в следующем году на российский рынок свою продукцию выведет бренд Voyah. Первым автомобилем должен стать кроссовер Free

Free – это сравнительно крупный кроссовер, длинной почти в пять метров. Что касается силовых установок, то скорее всего к нам привезут полноприводную модификацию с электрическим двигателем на 464 лошадиные силы. Если говорить об оснащении, то в Китае в комплектацию машины входит пневматическая подвеска, модем 5G, система распознавания водителя по лицу, кресла с массажем и.т.д.

Премьера Voyah Free прошла в 2020 году. Это первая модель новой марки Voyah, которую создали в компании Dongfeng для производства электромобилей.