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13 июл 2022

В Россию приедет новая автомобильная марка Voyah

В Россию приедет новая автомобильная марка Voyah
Автор фото: фирма-производитель

Уже в следующем году на российский рынок свою продукцию выведет бренд Voyah. Первым автомобилем должен стать кроссовер Free

Free – это сравнительно крупный кроссовер, длинной почти в пять метров. Что касается силовых установок, то скорее всего к нам привезут полноприводную модификацию с электрическим двигателем на 464 лошадиные силы.  Если говорить об оснащении, то в Китае в комплектацию машины входит пневматическая подвеска, модем 5G, система распознавания водителя по лицу, кресла с массажем и.т.д.

Премьера Voyah Free прошла в 2020 году. Это первая модель новой марки Voyah, которую создали в компании Dongfeng для производства электромобилей.

При написании новости использовалась информация:
РИА новости

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