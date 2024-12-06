Автомобильный портал Motorpage
6 дек 2024

Xiaomi SU7 Ultra будет продаваться в нескольких версиях с запасом хода от 520 до 630 км

Xiaomi SU7 Ultra будет продаваться в нескольких версиях с запасом хода от 520 до 630 км
Автор фото: фирма-производитель

Китайский Минпромторг опубликовал некоторую информацию о спортивной версии Xiaomi SU7 Ultra. Стало известно, что “заряженный” электроседан будет продаваться в четырех версиях с запасом хода 520, 555, 600 и 630 км

При этом, судя по опубликованной информации, автомобиль комплектуется только одним вариантом аккумулятора емкостью 93,7 кВт*ч. Также неизменен и вес самого автомобиля - 2360 кг. Предполагается, что такое различие в запасе хода зависит от выбора шин.

Напомним, что Xiaomi SU7 Ultra оснащен двухмоторной электрической силовой установкой суммарной мощностью 1548 л.с. До “сотни” автомобиль способен разогнаться за 1,98 с. А максимальная скорость составляет 350 км/ч.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

Комментарии к новости

Последние новости

...
Luxeed R7

Появились подробности о гибридной версии кросс-купе Luxeed R7

06 декабря 2024

В России упростили оформление прав на машино-места

06 декабря 2024

Марка Genesis пересмотрела планы по полной электрификации

06 декабря 2024
Mercedes-Benz G 580 “папамобиль”

Mercedes-Benz сделал спецверсию электрического “Гелика” для Папы Римского

06 декабря 2024
Genesis GMR-001

Genesis представил свой первый гиперкар GMR-001 для участия в гонках на выносливость

05 декабря 2024

В Москве ввели пилотный тариф на зарядных станциях для электромобилей

05 декабря 2024

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

BAIC BJ40 - baic bj40 (2023) cила внедорожника Тест драйв
02 декабря 2024

BAIC BJ40
"Cила внедорожника"
Tank 500 - tank 500 blacktrail (2024) черное на черном
Тест драйв
29 ноября 2024

Tank 500
"Черное на черном"
BAIC BJ40 - baic bj40 (2023) мама мыла раму
Тест драйв
26 ноября 2024

BAIC BJ40
"Мама мыла раму"
- zontes zt 350 gk городской и пригородный
Мотоциклы
08 ноября 2024


"Городской и пригородный"

Написано новостей:

3 5 3 9 3