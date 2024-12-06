Xiaomi SU7 Ultra будет продаваться в нескольких версиях с запасом хода от 520 до 630 км

Китайский Минпромторг опубликовал некоторую информацию о спортивной версии Xiaomi SU7 Ultra. Стало известно, что “заряженный” электроседан будет продаваться в четырех версиях с запасом хода 520, 555, 600 и 630 км

При этом, судя по опубликованной информации, автомобиль комплектуется только одним вариантом аккумулятора емкостью 93,7 кВт*ч. Также неизменен и вес самого автомобиля - 2360 кг. Предполагается, что такое различие в запасе хода зависит от выбора шин.

Напомним, что Xiaomi SU7 Ultra оснащен двухмоторной электрической силовой установкой суммарной мощностью 1548 л.с. До “сотни” автомобиль способен разогнаться за 1,98 с. А максимальная скорость составляет 350 км/ч.