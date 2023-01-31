Автомобильный портал Motorpage
31 янв 2023

Завод Mazda Sollers перезапустят летом

Завод Mazda Sollers перезапустят летом

Как известно, долгое время автомобили Mazda собирались на владивостокском заводе, который был построен совместно с российской компанией Sollers.

Из-за санкций японская марка была вынуждена покинуть наш рынок, в результате чего СП стало простаивать. Впрочем представители Sollers сообщают, что конвейеры будут снова запущены, но японским машинам теперь там нет места.

Руководство заявляет, что перезапуск будет осуществлен в августе. Что касается самого продукта, то им станут некие китайские машины. Напомним, что до последнего момента на Mazda Sollers производили кроссоверы Mazda CX-5 и CX-9, а также седаны Mazda 6. Кроме того, на предприятии действовал цех по сборке 2,0-литровых бензиновых моторов Mazda Skyactiv-G (мощность — 150 л.с.).

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...
Exeed AtlantiX

Названы сроки появления в России кроссовера Exeed AtlantiX

31 января 2023

У Toyota Prius появится заряженная версия

31 января 2023

В Нижнем Новгороде запустился сервис электрического такси

31 января 2023

В России перестанут строить и ремонтировать дороги

31 января 2023
Hummer EV

За электрические «Хаммеры» готовы платить втридорога

31 января 2023
Lotus Elan +2 (1972)

Взгляните на уникальный Lotus Elan +2

31 января 2023

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Evolute i-Pro - evolute i-pro (2022) готовность номер… Тест драйв
28 января 2023

Evolute i-Pro
"Готовность номер…"
Changan UNI-K - changan uni-k (2021) «уникум»
Тест драйв
21 января 2023

Changan UNI-K
"«Уникум»"
Haval Dargo, Skoda Kodiaq - сравнительный тест haval dargo против skoda kodiaq: dargo непокоренный
Сравнительный тест
14 января 2023

Haval Dargo, Skoda Kodiaq
"Dargo непокоренный"
Nissan Leaf - nissan leaf (2018) вид спереди
Тест драйв
07 января 2023

Nissan Leaf
"Космолет из дальней галактики"

Написано новостей:

3 2 3 2 6