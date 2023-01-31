Завод Mazda Sollers перезапустят летом

Как известно, долгое время автомобили Mazda собирались на владивостокском заводе, который был построен совместно с российской компанией Sollers.

Из-за санкций японская марка была вынуждена покинуть наш рынок, в результате чего СП стало простаивать. Впрочем представители Sollers сообщают, что конвейеры будут снова запущены, но японским машинам теперь там нет места.

Руководство заявляет, что перезапуск будет осуществлен в августе. Что касается самого продукта, то им станут некие китайские машины. Напомним, что до последнего момента на Mazda Sollers производили кроссоверы Mazda CX-5 и CX-9, а также седаны Mazda 6. Кроме того, на предприятии действовал цех по сборке 2,0-литровых бензиновых моторов Mazda Skyactiv-G (мощность — 150 л.с.).