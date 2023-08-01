Автомобили “Москвич” подорожали

На официальном сайте компании “Москвич” изменилась стоимость моделей Москвич 3 и Москвич 3е. Оба автомобиля подорожали примерно на 11%

Теперь автомобиль Москвич 3 комплектации Стандарт с механической коробкой передач оценивается от 2 200 000 рублей (было 1 992 000 рублей), а версия с вариатором - от 2 285 000 рублей (было 2 057 000 рублей). За флагманское исполнение Комфорт попросят 2 478 000 рублей (было 2 250 000 рублей). Что касается электромобиля Москвич 3е, то он подорожал до 3 950 000 рублей (было 3 558 000 рублей).

Напомним, что последнее подорожание “Москвичей” произошло 1 июня этого года. Тогда автомобиль прибавил в стоимости всего 1%. Пока компания не комментирует последнее изменение цен. Вероятно, на это, в большей степени, повлияло повышение ставки утильсбора с 1 августа этого года.