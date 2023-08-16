Теперь Москвич 3е можно купить по льготной скидке кредитования

Российская компания “Москвич” опубликовала в своих социальных сетях информацию о том, что электромобиль Москвич 3е теперь включен в программу льготного автокредитования и лизинга

Данная программа подразумевает предоставление скидки до 25% на первоначальный взнос по кредиту. Отмечается, что сумма дисконта не должна превышать 625 000 рублей. Что касается лизинговой программы, то электромобили будут доступны со скидкой от 10 до 25%. Напомним, что Москвич 3е без учета скидок оценивается от 3 950 000 рублей.

В основе силовой установки Москвича - один электромотор на передней оси. Мощность - 193 л.с. Автомобиль комплектуется батареей емкостью 65,7 кВт*ч. Запас хода - 410 км на одном полном заряде. Данный мотор работает в паре с “автоматом”. Привод соответственно передний.