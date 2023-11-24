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24 ноя 2023

Мотор “Москвич 3” оказался слабее заявленной мощности

Мотор “Москвич 3” оказался слабее заявленной мощности
Автор фото: фирма-производитель

На официальной странице модели “Москвич 3” теперь написано, что мощность 1,5-литрового мотора составляет 136 л.с., когда ранее заявленная отдача была 150 л.с.

Российская компания объясняет это тем, что новый показатель обусловлен переходом на новый сертификат, в рамках которого проводились замеры мощности в независимых лабораториях. На самом деле это не удивительно, поскольку на китайском исходнике JAC JS4 мотор выдает те же 136 л.с.

Напомним, что “Москвич 3” стал первой моделью возрожденного российского завода. Автомобиль фактически является перелицованным китайским JAC JS4. В основе силовой установки лежит двигатель JAC под индексом HFC4GB24D. На самом деле, согласно техническим характеристикам, его максимальная мощность может составлять 149,6 л.с. (210 Нм) или 136 л.с. (200 Нм), но в зависимости от прошивки его ЭБУ.

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