Росгвардии выдали Москвичи

Мэр Москвы Сергей Собянин во время визита на базу ОМОН в Строгино подарил столичной Росгвардии 100 автомобилей Москвич 3

Мэр отметил, что выданные Москвичи 3 специально модифицированы под нужды охраны правопорядка и гарантировал, что перебоев с поставками автомобилей не будет. Также сообщается, что данная модель поступила на службу в другие государственные ведомства в разных регионах страны.

Напомним, что Москвич 3 оснащается бензиновым мотором объемом 1,5 л. Мощность - 150 л.с., а крутящий момент - 210 Нм. Данный агрегат работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач или вариатором. Привод - передний.