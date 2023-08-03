Продажи кроссоверов “Москвич” увеличились на 40%

Согласно отчету, опубликованному компанией, за июль 2023 года общие продажи кроссоверов “Москвич” достигли отметки в 2132 экземпляра, что на 40% больше, чем за предыдущий месяц

Напомним, что актуальный модельный ряд марки “Москвич” состоит из двух кроссоверов: бензинового Москвич 3 и электрического Москвич 3е. Ранее стало известно, что компания подняла стоимость моделей примерно на 11%. Теперь базовая комплектация Москвич 3 оценивается от 1 992 000 рублей, а за электромобиль Москвич 3е попросят 3 950 000 рублей.

До конца года компания должна представить третью модель - Москвич 6, донором которого стал китайский седан JAC J7 (Sehol Yao) образца 2021 года. Ожидается, что автомобиль получит бензиновую “турбочетверку” объемом 1,5 л. Мощность - 184 л.с. Крутящий момент - 300 Нм. Мотор будет работать в паре с 6-ступенчатым “роботом”. Привод - передний.