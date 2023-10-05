Автомобильный портал Motorpage
5 окт 2023

«Москвич» доступен для покупки на маркетплэйсах

«Москвич» доступен для покупки на маркетплэйсах
Автор фото: фирма-производитель

Российская компания «Москвич» сообщила, что компактный кроссовер «Москвич 3» теперь доступен для покупки на маркетплейсе OZON

Оплатить автомобиль можно будет напрямую через сайт.  Компания обещает доставить «до двери» новенький кроссовер за несколько дней. Также стало известно, что в ближайшее время купить «онлайн» получится и электрокроссовер «Москвич 3е». Стартовая цена «бензинового Москвича» начинается от 2 220 000 рублей, а электрического - от 3 950 000 рублей.

Напомним, что «Москвич 3» оснащается бензиновой «турбочетверкой» объемом 1,5 л. Мощность - 150 л.с. Крутящий момент - 210 Нм. Максимальная скорость - 170 км/ч. Автомобиль комплектуется 6-ступенчатой «механикой» или «роботом». Привод исключительно передний.

При написании новости использовалась информация:
Российская газета

Комментарии к новости

Последние новости

...
Москвич 3е

Теперь Москвич 3е можно купить по льготной скидке кредитования

16 августа 2023
Москвич

Продажи кроссоверов “Москвич” увеличились на 40%

03 августа 2023

Автомобили “Москвич” подорожали

01 августа 2023
Москвич 3е

Государство делает скидку на автомобиль Москвич

18 июля 2023

Росгвардии выдали Москвичи

12 июля 2023
Москвич 3

«Москвич 3» получил новую комплектацию

21 апреля 2023

 Новости Москвич 3

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Livan X3 Pro - livan x3 pro (2023) как средство передвижения Тест драйв
03 октября 2023

Livan X3 Pro
"Livan X3 Pro как средство передвижения"
Chery Arrizo 8 - chery arrizo 8 (2022) правила бизнеса
Тест драйв
27 сентября 2023

Chery Arrizo 8
"Правила бизнеса"
Jetour X90 Plus - jetour x90 plus (2023) раз ступенька, два ступенька...
Тест драйв
20 сентября 2023

Jetour X90 Plus
"Раз ступенька, два ступенька..."
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 3 8 8 0