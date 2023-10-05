«Москвич» доступен для покупки на маркетплэйсах

Российская компания «Москвич» сообщила, что компактный кроссовер «Москвич 3» теперь доступен для покупки на маркетплейсе OZON

Оплатить автомобиль можно будет напрямую через сайт. Компания обещает доставить «до двери» новенький кроссовер за несколько дней. Также стало известно, что в ближайшее время купить «онлайн» получится и электрокроссовер «Москвич 3е». Стартовая цена «бензинового Москвича» начинается от 2 220 000 рублей, а электрического - от 3 950 000 рублей.

Напомним, что «Москвич 3» оснащается бензиновой «турбочетверкой» объемом 1,5 л. Мощность - 150 л.с. Крутящий момент - 210 Нм. Максимальная скорость - 170 км/ч. Автомобиль комплектуется 6-ступенчатой «механикой» или «роботом». Привод исключительно передний.