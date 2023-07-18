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18 июл 2023

Государство делает скидку на автомобиль Москвич

Государство делает скидку на автомобиль Москвич

Минпромторг РФ сообщил, что автомобили Москвич 3е были включены в государственную программу льготного кредитования и льготного лизинга

Согласно условиям программы льготного кредитования, электромобиль будет доступен с максимальной скидкой на уплату первоначального взноса в 25% (до 625 000 рублей). А программа по лизингу позволит приобрести электромобиль со скидкой от 10 до 25%. Таким образом, Москвич 3е можно будет приобрести по льготному кредиту от 2 933 000 рублей.

Напомним, что Москвич 3е оснащается одним электрическим мотором мощностью 193 л.с. Крутящий момент - 340 Нм. Автомобиль комплектуется литий-ионной батареей емкостью 65,5 кВт/ч., которая позволяет преодолеть до 410 км на одном полном заряде. Данный мотор работает в паре с автоматической коробкой передач. Привод - передний.

При написании новости использовалась информация:
РБК, китайские автомобили. рф

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