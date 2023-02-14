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14 фев 2023

Кто покупает автомобили «Москвич»?

Кто покупает автомобили «Москвич»?
Автор фото: фирма-производитель

Интересный факт – не так давно в сети появились данные о продажах новых «Москвичей». Выяснилось, что за пару месяцев жизненного цикла модели было продано лишь немногим больше тридцати штук.  Впрочем, к машинам проявляют интерес и корпоративный сегмент и объемы там гораздо больше

Как сообщают наши коллеги из Drom, один крупный холдинг заказал три тысячи «Москвичей» для своих служб каршеринга и такси. С большой долей вероятности можно сказать, что машины закупает «Яндекс», хотя официального подтверждения этой информации нет.

К слову, сам завод «Москвич» в течение 2023 года планирует произвести более пятидесяти тысяч машин, причем пятая часть от этого объема будет оснащена электрическими двигателями.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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