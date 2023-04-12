«Москвич» разрабатывает электромобиль

Если вы подумали о модели 3е, то это мнение будет ошибочным, так как марка объявила о создании своей собственной машины, едва ли не разработанной с нуля

«Да, мы уже приступили к разработке электромобиля на собственной универсальной платформе. Это будет полностью российский проект. Платформа будет включать в себя отечественную компонентную базу, например электродвигатель, батареи, редуктор» - приводят РИА-«Новости» слова генерального директора «Москвича», Игоря Пронина.

В целом, уже через два года будут показаны первые прототипы – перед «Москвичом» стоит задача добиться и 100-процентной локализации проекта, для этого уже ведется работа по созданию пула российских фирм, которые изготавливают необходимые запчасти.