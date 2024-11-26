Таксопарки на Кубе пополнятся “Москвичами”

Россия отправит тестовую партию из 50 автомобилей марки «Москвич» на Кубу для пополнения местных таксопарков. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко после встречи с кубинским премьер-министром Рикардо Кабрисасом

Пока неизвестно, о каких моделях идет речь. Напомним, что сейчас линейка столичного завода включает кроссоверы 3, 3e, 8 и седан 6. Судя по существующей практике, вероятно, на Кубу отправят именно “шестерки”. В Республике уже определили компанию-партнера в Гаване, чей автопарк пополнится новыми “Москвичами”.

Кроме того, российский вице-премьер подчеркнул, что параллельно продвигаются работы по реализации проектов по сборке автомобилей и созданию сети электрических заправочных станций на Кубе, что может стать важным этапом для модернизации транспортной инфраструктуры республики.