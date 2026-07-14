«Москвич» представил новые модели на праздновании 780-летия Тарусы

Компания «Москвич» приняла участие в праздничных мероприятиях, посвященных 780-летию города Тарусы. На протяжении дня на городской площадке работала экспозиция компании, где жители и гости города могли познакомиться с новой линейкой автомобилей и пройти тест-драйвы

Основное внимание посетителей было приковано к моделям «Москвич М70» и «Москвич М90». Во время мероприятия представители бренда провели десятки тест-драйвов, рассказали об особенностях автомобилей и ответили на вопросы потенциальных покупателей.

Праздничная программа завершилась концертом народного артиста России Дениса Мацуева, который выступил на центральной площади Тарусы. Перед началом концерта к гостям мероприятия обратилась генеральный директор АО «МАЗ «Москвич» Елена Фролова. В своей речи она отметила преемственность поколений автомобилей марки и связь бренда с российской культурой.

В компании сообщили, что продолжат участвовать в крупных городских и региональных мероприятиях, где жители разных регионов смогут познакомиться с новыми моделями марки.

