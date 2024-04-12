“Москвич” показал флагманский кроссовер 8

Завод «Москвич» пополнит свой модельный ряд новым большим кроссовером “Москвич 8”. Данный автомобиль сконструирован на базе китайского JAC Seville X8 Plus. Продажи планируют начать в конце 2024 года

“Москвич 8” позиционируется как семейный автомобиль. По габаритам он сопоставим с Geely Monjaro: 4824/1870/1756 мм., колесная база - 2830 мм. Салон рассчитан на семь человек. Внутри установлена цифровая панель с двумя отдельными экранами приборной панели и мультимедийной системы. К тому же, оснащение будет включать камеры кругового обзора, беспроводную зарядку телефонов, а также поддержку Apple CarPlay и Android Auto.

Под капотом “Москвич 8” расположился 1,5-литровый мотор мощностью 174 л.с. Данный агрегат также устанавливается на лифтбек Москвич 6. Судя по китайскому JAC Seville X8 Plus, в паре с мотором будет работать 7-ступенчатая роботизированная коробка передач. Привод исключительно передний.