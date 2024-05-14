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14 май 2024

Сергей Собянин поделился изображениями нового “Москвича”

Сергей Собянин поделился изображениями нового “Москвича”

В Телеграм-канале московского градоначальника были опубликованы изображения нового кроссовера “Москвич 8”. Начало серийного производства модели запланировано на конец 2024 года

В основу отечественного кроссовера лег китайский JAC Sehol X8 Plus. Он продается на родине с 2022 года по цене от 99 800 юаней, что эквивалентно на данный момент 1 260 000 рублей. Выход “Москвич 8” на российский рынок анонсировали еще в прошлом месяце. Тогда столичный завод назвал кроссовер 7-местным автомобилем, который подойдет как для семейных путешествий, так и для деловых поездок. Точные габариты модели: 4825/1870/1758 мм, при колесной базе в 2830 мм.

Нашу “восьмерку” оснастят 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 174 л.с. и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. В Китае автомобиль предложен исключительно с передним приводом.

При написании новости использовалась информация:
AUTONEWS

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