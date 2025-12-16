Новая эра «Москвича»: анонсирован выход новых кроссоверов М70 и М90

Российский автомобильный бренд «Москвич» анонсировал появление на рынке линейки «М» и одновременно приступила к производству первых автомобилей этой серии на мощностях своего московского завода.

Новая продуктовая линейка «М» призвана занять премиальную нишу на российском рынке. Первыми представительствами семейства станут модели Москвич М70 и Москвич М90. Это кроссоверы класса C (компактный) и D (среднеразмерный) соответственно.

В отличие от уже представленных на рынке «Москвичей», М70 и М90 базируются на новой платформе. Согласно заявлениям «Москвича», шасси и управляемость новых кроссоверов были настроены специально с учетом предпочтений российского потребителя. Отдельно отмечается, что модели «М» будут нести собственную эмблему, выполненную в стилистике зубца кремлевской стены.

Что касается силовой установки, для Москвич М70 предусмотрены турбомоторы объемом 1,5 и 2,0 литра, а старший Москвич М90 будет оснащаться только 2,0-литровым агрегатом. Все силовые установки работают в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод у М90 исключительно полный, а у М70 – передний, но в будущем должна появится и полноприводная модификация.

