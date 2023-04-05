Автомобильный портал Motorpage
5 апр 2023

Рассекречена новая модель «Москвича»

Рассекречена новая модель «Москвича»

Похоже, что отечественный бренд решил отойти от моды на кроссоверы и предложить российскому покупателю седан – именно в таком форм-факторе и выполнена новинка «Москвича» - модель «6»

Строго говоря, это все-таки не седан а лифтбек (как и любимая многими Skoda Octavia). Фактически, перед нами аналог китайского Sehol Yao, который, в свою очередь является слегка видоизмененым JAC J7 и путаницы никакой здесь нет, так как Sehol  принадлежит «Джаку», так что Yao и есть J7, который примерил на себя более «дерзкий» обвес. Про технологическое же партнерство JAC и «Москвич» не знает только ленивый, хотя сами компании не особо стремятся его афишировать.

К сожалению, мы не знаем ничего об агрегатах, которыми будет оснащен Москвич 6. В Китае Sehol Yao имеет в своем распоряжении полуторалитровый турбомотор (150 лошадиных сил), который работает в паре с 7-ступенчатым роботом.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...

Батареи на электрокарах станут лучше

05 апреля 2023

В США могут создать национальный праздник в честь знаменитых гонщиков

05 апреля 2023

«Москвич» будет развивать свою модельную линейку

17 марта 2023
Москвич 3

Раскрыты комплектации и характеристики кроссоверов «Москвич»

07 марта 2023
Москвич 3

Кто покупает автомобили «Москвич»?

14 февраля 2023

Названа дата продаж электрического "Москвича"

08 февраля 2023

 Новости Москвич

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Aurus Senat - aurus senat (2019) монумент оправданных ожиданий Тест драйв
05 апреля 2023

Aurus Senat
"Монумент оправданных ожиданий"
Lada Vesta - lada vesta (2015) «между прошлым и будущим»
Вторичный рынок
31 марта 2023

Lada Vesta
"«Между прошлым и будущим»"
Jeep Grand Cherokee - jeep grand cherokee (2022) управляемость девочкам не уперлась
Тест драйв
26 марта 2023

Jeep Grand Cherokee
"Управляемость девочкам не уперлась"
Chery Tiggo 4 - chery tiggo 4 pro (2020) «ваш выбор будет одобрен»
Тест драйв
21 марта 2023

Chery Tiggo 4
"«Ваш выбор будет одобрен»"

Написано новостей:

3 2 7 4 3