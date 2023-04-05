Рассекречена новая модель «Москвича»

Похоже, что отечественный бренд решил отойти от моды на кроссоверы и предложить российскому покупателю седан – именно в таком форм-факторе и выполнена новинка «Москвича» - модель «6»

Строго говоря, это все-таки не седан а лифтбек (как и любимая многими Skoda Octavia). Фактически, перед нами аналог китайского Sehol Yao, который, в свою очередь является слегка видоизмененым JAC J7 и путаницы никакой здесь нет, так как Sehol принадлежит «Джаку», так что Yao и есть J7, который примерил на себя более «дерзкий» обвес. Про технологическое же партнерство JAC и «Москвич» не знает только ленивый, хотя сами компании не особо стремятся его афишировать.

К сожалению, мы не знаем ничего об агрегатах, которыми будет оснащен Москвич 6. В Китае Sehol Yao имеет в своем распоряжении полуторалитровый турбомотор (150 лошадиных сил), который работает в паре с 7-ступенчатым роботом.