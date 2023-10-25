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25 окт 2023

“Москвич” поделился информацией о новинках 2024 года

“Москвич” поделился информацией о новинках 2024 года
Автор фото: фирма-производитель

Ожидается, что в следующем году российская компания “Москвич” возможно выпустит три новые модели. Ими станут флагманский кроссовер “Москвич 8”, среднеразмерный кроссовер “Москвич 5” и электрический “Москвич 6”

На данный момент судить о новинках можно только относительно их китайских оригиналов. Однако компания не дает точной информации, появятся ли все перечисленные модели в следующем году. Больше всего шансов на появление у кроссовера “Москвич 8” под именем которого скрывается китайский JAC S7. Автомобиль оснащается 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 150 л.с. и 251 Нм крутящего момента. Привод на родине предложен исключительно передний.

Что касается двух других новинок, то окончательного решения по их производству пока нет. Напомним, что “Москвич 5” представляет собой китайский JAC Sehol X6 с бензиновым турбомотором объемом 1,5 л. Вероятно, автомобиль будет предложен в двух модификациях мощностями 149 л.с. и 184 л.с. Привод также исключительно передний.

Электрический “Москвич 6”, который вероятно, станет перелицованным JAC Sehol Aipao, получит электрическую силовую установку мощностью 193 л.с. В Китае автомобиль оснащается  батареей емкостью 50,1 кВт*ч или 64,5 кВт*ч в зависимости от комплектации. Максимальный запас хода 460 и 602 км соответственно.  
 

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