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В нынешнем году компания Yamaha представила уже пятое по счету поколение своего флагманского макси-скутера, при этом отступив от заданной некогда концепции «городской зажигалки». В какую же сторону двинулась фантазия японских инженеров на этот раз?

Модель Yamaha TMAX – аппарат культовый. С момента появления первого поколения этого макси-скутера в 2001 году каждая новая генерация занимала верхние строчки европейских рейтингов вариаторных бестселлеров. Такой успех вполне оправдан, ведь именно TMAX совершил настоящий переворот в мире больших «табуреток».

От конкурентов он отличался рамой с высокой крутильной жесткостью, а главное – маятниковой задней подвеской с цепным приводом и мотором, плотно установленным в раме. В то время как прочие производители продолжали использовать картер двигателя и вариатора в качестве рычага задней подвески, инновационное шасси Yamaha выделялось своей азартной управляемостью и повадками «взрослого» мотоцикла.

Скутер постепенно эволюционировал, но в каждом новом поколении оставался верен идеалам, заложенным полтора десятилетия назад, являясь самым спортивным и задорным, в то время как практичность и приспособленность, например к дальним поездкам, ставились на второй план. Так было до появления нынешнего, пятого поколения, попросту перевернувшего представление о ТМАХ.

Яблоко от яблони?

Новинка нынешнего сезона, по сути, является глубокой модернизацией предыдущей генерации ТМАХ, появившейся в 2012 году. Мощность двигателя, теперь отвечающего стандартам Euro 4, осталась на прежнем уровне, а изменения в шасси приходится отлавливать с микроскопом: вот новая рама, ставшая легче прежней на 9 кг, вот колесная база, уменьшившаяся с 1580 до 1575 мм; задний маятник стал чуть длиннее, добавив устойчивости на высоких скоростях, передние же тормозные суппорты получили радиальные крепления… На этом фоне ширина приводного ремня, сократившаяся с 40 до 25 мм, выглядит весьма значительным нововведением!

Но если по части «железа» шасси и мотора ТМАХ от прошлого поколения вперед ушел недалеко, то электроника и дизайн поднялись на качественно новый уровень. Полностью диодная светотехника добавляет облику яркости, задние фонари разнесены по обеим сторонам хвоста, появились фары с хищным обратным наклоном и стильные обводы пластика. С предшественником перекликается разве что силуэт да накладка на центральном тоннеле – фирменная черта всех поколений ТМАХ.

По обилию электронных систем новинка определенно метит в сегмент «премиум»: производственная гамма Yamaha включает комплектацию и поскромнее, но на российском рынке представлена будет только топовая DX за 890 000 рублей. Дорого? За прошлое поколение, не имевшее ничего, кроме системы ABS, – пожалуй, а вот за нынешнее – более чем достойно. Штатные обогревы рукояток и седла, как и электрическая регулировка высоты ветрового стекла, – новшества, которые меркнут на фоне системы бесключевого доступа и электронной рукоятки «газа», открывшей совершенно новые возможности.

Подбодри его электричеством!

Отныне на TMAX есть не только трекшн, но и круиз-контроль, а также возможность выбора одного из двух режимов работы двигателя: экономичный Touring и бодрый Sport – две крайности, которые, на мой взгляд, было бы здорово разбавить каким-нибудь средним, городским режимом. Приборная панель сохранила пару фирменных стрелочных циферблатов тахометра и спидометра, между которыми расположен TFT-монитор, отображающий показания бортового компьютера, режимы работы двигателя и настройки обогревов.

По количеству кнопок этот новичок тоже рекордсмен – их нажатием отныне открывается лючок бензобака и подседельная емкость, включается зажигание, блокируется руль и центральная подставка. Впрочем, обилие клавиш на фоне нового, богатого и интересного оформления рабочего места пилота не раздражает и не требует длительного привыкания – все расположено логично и удобно.

Принципиально изменилось отношение японцев к «багажности». Если все прежние поколения ТМАХ славились скромным объемом вещевого отсека, размещенного под сиденьем, то новая модель может похвастаться чуть ли не вдвое большим объемом багажника. А вот бардачок, находящийся справа от руля, напротив, не вместит в себя ничего больше полулитровой бутылки минералки. Зато на его дне имеется штатный разъем прикуривателя, который позволяет заряжать гаджеты на ходу.

К посадке замечания остались прежними: из-за широкого центрального тоннеля места для ног пилота остается не много. И хотя их по-прежнему можно ставить в двух положениях (горизонтально к поверхности и под углом), обладателям больших размеров обуви будет тесновато. Высота по седлу и рулю сохранилась на прежнем уровне, да и сидеть комфортно, но в крайних углах поворота руль норовит зацепиться за колени. А вот ветрозащита благодаря регулируемому ветровому стеклу улучшилась на порядок.

Так можно ли говорить о новом поколении культового TMAX? Конечно! И пусть технические характеристики на бумаге почти не изменились, ощущаться макси-скутер стал иначе: сохранив все то, за что любили предыдущее поколение модели, он вышел на совершенно иную высоту оснащения и комфорта. Интересно, куда выведет эту модель новая пятилетка?  

Технические характеристики Yamaha TMAX

Длина, мм

2200

Колесная база, мм

1575

Высота по седлу, мм

800

Угол наклона передней вилки, град.

н/д

Двигатель

2-цилиндровый 4-тактный

Рабочий объем, куб. см

530

Макс. мощность, л.с./об/мин

46

Макс. момент, Нм/об/мин

53/5250

Тип привода

ремень

Охлаждение

жидкостное

Запуск двигателя

электростартер

Коробка передач

клиноременный вариатор

Сцепление

автоматическое, центробежное

Система питания

впрыск

Подвеска передняя (ход мм)/задняя (ход мм)

телескопическая вилка (120)/ маятниковая (117)

Тормоз спереди/сзади

дисковый, гидравлический, с двумя 4-поршневыми суппортами/дисковый, гидравлический однопоршневой суппорт и механический суппорт стояночного тормоза

Шины передняя/задняя

120/70 R15/160/60 R15

Снаряженная масса (с топливом)/полная, кг

216/н.д.

Объем бака, л

15

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