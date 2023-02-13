Электрический кроссовер Omoda: характеристики раскрыты

Дебют новой китайской модели должен состояться уже осенью этого года. Новинку ждем и в России

Если говорить в целом, то "электричка" делит одну платформу с кроссовером C5, который нам уже знаком. Правда новинка получит немного другой дизайн, например, спереди появится новые бампер и ДХО, а на место решетки радиатора установят специальную заглушку. Интерьер тоже обновят, но здесь, к сожалению, детали неизвестны.

Теперь поговорим про силовые установки. Инсайдеры утверждают, что для Omoda 5 EV готовят один электродвигатель, который будет развивать 204 л.с. и 350 Нм крутящего момента. С таким мотором кроссовер сможет разгоняться до 100 км/ч за 7,5 секунды. Будущую новинку снабдят аккумулятором, обеспечивающим 550 километров хода.