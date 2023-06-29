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29 июн 2023

Omoda C5 сравнительно быстро завоевала популярность у российских покупателей

Omoda C5 сравнительно быстро завоевала популярность у российских покупателей
Автор фото: фирма-производитель

Интересно, что у данного кроссовера есть и электрическая версия, которую также поставят к нам, но когда это случится?

Ответ на данный вопрос существует -  четвертый квартал нынешнего года. Любопытный факт, машина получит совсем другое название -  вместо предполагаемого C5 EV, модель назовут проще – E5.

Технические характеристики Omoda E5 для России пока не опубликованы, но в Китае электромобиль уже частично рассекречен. Он получит один электромотор с отдачей 225 л.с. и сможет ускоряться до 100 км/ч за 7,8 секунды. Запас хода тоже солидный – 400 километров на полном заряде батареи.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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