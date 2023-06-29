Omoda C5 сравнительно быстро завоевала популярность у российских покупателей

Интересно, что у данного кроссовера есть и электрическая версия, которую также поставят к нам, но когда это случится?

Ответ на данный вопрос существует - четвертый квартал нынешнего года. Любопытный факт, машина получит совсем другое название - вместо предполагаемого C5 EV, модель назовут проще – E5.

Технические характеристики Omoda E5 для России пока не опубликованы, но в Китае электромобиль уже частично рассекречен. Он получит один электромотор с отдачей 225 л.с. и сможет ускоряться до 100 км/ч за 7,8 секунды. Запас хода тоже солидный – 400 километров на полном заряде батареи.