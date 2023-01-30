Раскрыты характеристики седана Omoda для России

Похоже, что китайская новинка превращается в секрет Полишинеля – официально о машине никто и ничего не заявлял, но все вокруг уже все знают

Итак, Omoda привезет в Россию седан C5. Под этим наименованием скрывается Chery Arrizo 5 Plus. Буквально на днях Росстандарт обнародовал ОТТС с характеристиками модели. Новинку в России укомплектуют полуторалитровым атмосферным мотором, развивающим 113 л.с. и 138 Нм крутящего момента. Работать он будет в паре с вариатором и сможет «переваривать» 92-й бензин. При этом на домашнем рынке в моторной гамме присутствую турбированные двигатели, возможно к нам их привезут позднее.

Что касается оснащения, то в базе машину оснастят климат-контролем, мультимедийной системой и подогревом передних кресел.