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14 авг 2023

Omoda C5 получил особую версию в России

Omoda C5 получил особую версию в России
Автор фото: фирма-производитель

Компания Omoda представила новую версию кроссовера C5 под названием Black Diamond для российского рынка

Версия Omoda C5 Black Diamond выполнена полностью в черном цвете. Также были перекрашены декоративные красные вставки на зеркалах заднего вида, колесных дисках и переднем бампере. Интерьер соответственно тоже выполнен в черном цвете.  

Моторная гамма осталась прежней. Покупателям Omoda C5 Black Diamond предложен выбор из двух силовых агрегатов. Базовая комплектация оснащается бензиновой “турбочетверкой” объемом 1,5 л. Мощность - 147 л.с. Крутящий момент - 210 Нм. Данный агрегат работает в паре с вариатором. Привод - передний. Версия подороже получила 1,6-литровый турбомотор мощностью 150 л.с. и 275 Нм. Трансмиссия - 7-ступенчатый “робот”. Привод - полный. 

При написании новости использовалась информация:
Российская газета

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