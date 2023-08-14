Omoda C5 получил особую версию в России

Компания Omoda представила новую версию кроссовера C5 под названием Black Diamond для российского рынка

Версия Omoda C5 Black Diamond выполнена полностью в черном цвете. Также были перекрашены декоративные красные вставки на зеркалах заднего вида, колесных дисках и переднем бампере. Интерьер соответственно тоже выполнен в черном цвете.

Моторная гамма осталась прежней. Покупателям Omoda C5 Black Diamond предложен выбор из двух силовых агрегатов. Базовая комплектация оснащается бензиновой “турбочетверкой” объемом 1,5 л. Мощность - 147 л.с. Крутящий момент - 210 Нм. Данный агрегат работает в паре с вариатором. Привод - передний. Версия подороже получила 1,6-литровый турбомотор мощностью 150 л.с. и 275 Нм. Трансмиссия - 7-ступенчатый “робот”. Привод - полный.