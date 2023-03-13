Автомобильный портал Motorpage
13 мар 2023

Названа дата продаж Omoda S5

Названа дата продаж Omoda S5

Планы Omoda по выводу на российский рынок седана были рассекречены еще в прошлом году, но подробности появились лишь сейчас, хоть и без официального подтверждения

Итак, к нам привезут Omoda S5. За этим обозначением скрывается Chery Arrizo 5 Plus в модификации для рынка Латинской Америки. Как сообщает портал «Китайские автомобили», в Россию привезут седан, под капотом которого расположится полуторалитровый атмосферный мотор, мощностью в 113 лошадиных сил. Двигатель будет работать в паре с вариатором.

Что касается начала продаж, то инсайдеры говорят о следующих сроках – конец апреля, начало мая.

При написании новости использовалась информация:
китайские-автомобили

Комментарии к новости

Последние новости

...

BMW не откажется от двигателей внутреннего сгорания

13 марта 2023
Omoda C5

В Россию приехала «полноприводная» Omoda

02 марта 2023
Omoda 5 EV

Электрический кроссовер Omoda: характеристики раскрыты

13 февраля 2023

Раскрыты характеристики седана Omoda для России

30 января 2023

Omoda привезет в Россию новый седан

27 января 2023
Omoda C5

Европейцы провели краш-тест Omoda C5

08 декабря 2022

 Новости Omoda

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Tank 300 - tank 300 (2023) самый первый tank Тест драйв
12 марта 2023

Tank 300
"Самый первый Tank"
Lada Granta - lada granta (2019) от «ужаса» до «идеала»
Тест драйв
08 марта 2023

Lada Granta
"От «ужаса» до «идеала»"
Haval Dargo - haval dargo x (2022) пламенный привет из поднебесной
Тест драйв
05 марта 2023

Haval Dargo
"Пламенный привет из Поднебесной"
Hyundai Creta - hyundai creta (2018) «ведь всё же повезёт кому-нибудь»
Вторичный рынок
15 февраля 2023

Hyundai Creta
"Пятилетняя Hyundai Creta: «Ведь всё же повезёт кому-нибудь»"

Написано новостей:

3 2 5 7 6