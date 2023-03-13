Названа дата продаж Omoda S5

Планы Omoda по выводу на российский рынок седана были рассекречены еще в прошлом году, но подробности появились лишь сейчас, хоть и без официального подтверждения

Итак, к нам привезут Omoda S5. За этим обозначением скрывается Chery Arrizo 5 Plus в модификации для рынка Латинской Америки. Как сообщает портал «Китайские автомобили», в Россию привезут седан, под капотом которого расположится полуторалитровый атмосферный мотор, мощностью в 113 лошадиных сил. Двигатель будет работать в паре с вариатором.

Что касается начала продаж, то инсайдеры говорят о следующих сроках – конец апреля, начало мая.