Omoda S5 едет в Россию

Omoda S5 будет представлен в салонах официальных дилеров по всей России с двумя вариантами силовых установок и в трех вариантах исполнения: Life, Tech и Ultra

По умолчанию седан оборудован антиблокировочной системой тормозов, датчиком освещения, системами стабилизации и курсовой устойчивости, круиз-контролем и функцией выбора режимов движения. Также S5 укомплектован системой бесключевого доступа в салон и запуском двигателя кнопкой. Дополнительный комфорт обеспечивают обогрев передних кресел, отделанных кожей, дистанционный запуск двигателя и прогрева салона, а также атмосферная подсветка интерьера.

В базовом исполнении новинка оснащается атмосферным 1.5-литровым мотором, который развивает 113 лошадиных сил. Двигатель работает в паре с вариатором. В старших комплектациях под капотом уже располагается турбированный двигатель мощностью в 147 лошадиных сил.