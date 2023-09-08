Начались продажи Omoda S5 GT

Китайская компания Omoda начала продажи «заряженного» седана S5 GR в России. Автомобиль оценивается от 2 839 900 рублей

Omoda S5 GT - это перелицованный Chery Arrizo 5 GT, который дебютировал в прошлом году как модифицированый вариант Arrizo 5 Plus 2018 года (Omoda S5 в России). В отличии от стандартной версии, S5 GT получила иную решетку радиатора, более агрессивные бампера и четыре «спортивных» патрубка выхлопной системы. Салон также пересмотрен. Теперь на передней панели располагается единый блок «приборки» и мультимедийной системы. Оснащение автомобиля включает: спортивные сидения с развитой боковой поддержкой, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, беспроводную зарядку для телефона, а также 6 подушек безопасности.

Под капотом Omoda S5 GT - бензиновый турбомотор объемом 1,6 л. Мощность - 150 л.с. Крутящий момент - 275 Нм. К слову, в Китае данный агрегат выдает 197 л.с. и 290 Нм. Паспортный разгон до 100 км/ч - 6 с. Трансмиссия - 7-ступенчатый «робот». Привод - передний.