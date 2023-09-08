Автомобильный портал Motorpage
8 сен 2023

Начались продажи Omoda S5 GT

Начались продажи Omoda S5 GT
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Omoda начала продажи «заряженного» седана S5 GR в России. Автомобиль оценивается от 2 839 900 рублей

Omoda S5 GT - это перелицованный Chery Arrizo 5 GT, который дебютировал в прошлом году как модифицированый вариант Arrizo 5 Plus 2018 года (Omoda S5 в России). В отличии от стандартной версии, S5 GT получила иную решетку радиатора, более агрессивные бампера и четыре «спортивных» патрубка выхлопной системы. Салон также пересмотрен. Теперь на передней панели располагается единый блок «приборки» и мультимедийной системы. Оснащение автомобиля включает: спортивные сидения с развитой боковой поддержкой, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, беспроводную зарядку для телефона, а также 6 подушек безопасности.

Под капотом Omoda S5 GT - бензиновый турбомотор объемом 1,6 л. Мощность - 150 л.с. Крутящий момент - 275 Нм. К слову, в Китае данный агрегат выдает 197 л.с. и 290 Нм. Паспортный разгон до 100 км/ч - 6 с. Трансмиссия - 7-ступенчатый «робот». Привод - передний.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Omoda S5 GT

Начались продажи Omoda S5 GT

08 сентября 2023
Omoda E5

Рассекречен интерьер Omoda E5

15 августа 2023
Omoda C5 Black Diamond

Omoda C5 получил особую версию в России

14 августа 2023
Omoda E5

С конвейера сошел новый кроссовер Omoda E5

27 июля 2023
Omoda

Omoda расширяется на запад

14 июля 2023
Omoda C5

Omoda C5 сравнительно быстро завоевала популярность у российских покупателей

29 июня 2023

 Новости Omoda S5

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Москвич 3 - москвич 3 (2023) третье пришествие Тест драйв
06 сентября 2023

Москвич 3
"Третье пришествие"
Voyah Dream - voyah dream phev (2021) белый «фрейтлайнер»
Тест драйв
30 августа 2023

Voyah Dream
"Белый «Фрейтлайнер»"
Omoda S5 - omoda s5 (2023) omoda — для народа?
Тест драйв
23 августа 2023

Omoda S5
"Omoda — для народа?"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 3 7 0 1