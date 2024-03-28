Pagani выпустила собственный гоночный симулятор

Итальянская компания Pagani совместно с Racing Unleashed разработали гоночный симулятор под названием Huayra R. Как можно догадаться, пересечение с одноименным гиперкаром тут неспроста

Главная особенность всей установки - это дизайн. 3,1-метровый симулятор выполнен в стилистике модели Huayra и окрашен в темно-зеленый цвет с красными полосами. Большая часть элементов сделана из карбона.

Отмечается, что рулевое колесо и сиденье максимально передают ощущения управления настоящим гиперкаром. Говорят, что даже вибрации и звук мотора воспроизвели с идеальной точностью. Более того, в комплекте идут VR-гарнитура, аудиосистема 5.1 и система амортизации сидения.