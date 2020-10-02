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2 окт 2020

Pagani анонсировал абсолютно иную Huayra

Pagani анонсировал абсолютно иную Huayra
Автор фото: фирма-производитель

Формально «последнее» купе Pagani Huayra построили еще два с половиной года назад, но фирма бывшего инженера Lamborghini Горацио Пагани продолжает выпускать особые версии модели на радость своим обеспеченным клиентам

Очередной проект глава компании анонсировал лично в этом ролике, посвященном Autostyle Design Competition 2020 – онлайн-мероприятию для автомобильных дизайнеров с различными мастер-классами, которое проходит в эти дни. Ожидается, что, подобно Zonda R, новинка будет исключительно трековый гиперкар, но его главной особенностью станет отказ от шестилитрового битурбированного V12 производства Mercedes-AMG в пользу некого атмосферного 12-цилиндрового двигателя. И в этом – главная интрига.

Утверждается, что двигатель разработан специально для Pagani Huayra R, но явно не с нуля – это было бы слишком дорого. Про отдачу пока ничего не сказали. Для понимания, турбированные «Уайры» развивают от 730 л.с. и 1000 Нм до 839 л.с. и 1100 Нм.

При написании новости использовалась информация:
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