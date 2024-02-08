Pagani анонсировала новый гиперкар

Компания Pagani в соц сетях опубликовала короткий видео-ролик, анонсирующий свое “новое творение” в рамках программы Atelier

Судя по тизеру, это будет трековый авто, а по силуэту, который прослеживается через скрывающее полотно, это может быть модифицированный Huayra R. Видно, что автомобиль получит более массивное антикрыло, выпирающие колесные арки и немного другое расположение зеркал заднего вида (вероятно, на дверях).

Анонс сопровождается изображением гоночных трасс Барселона-Каталунья и Яс Марина и звуком рева мотора. Напомним, что трековый Huayra R оснащается 6,0-литровым V12 мощностью 850 л.с. и 755 Нм крутящего момента. Всего было собрано 30 экземпляров Huayra R стоимостью 2 600 000 евро каждый (256 400 000 рублей). Пока нет информации, сколько всего будет выпущено новых автомобилей. По слухам, это может быть и штучный заказ одного из клиентов компании.