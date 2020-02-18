Pagani готовится удивлять

Компания Pagani представила новый гиперкар Imola, названный в честь знаменитой итальянской гоночной трассы

Строго говоря, перед нами существенно модернизированная версия модели Huayra, которая скоро будет снята с производства. Гиперкар получил доработанное шасси, настройки которого были оптимизированы после более 15 тыс. км испытаний на треке.

Pagani Imola оснастили доработанным шестилитровым твин-турбодвигателем V12 Mercedes-AMG, отдачу которого увеличили с 750 до 830 лошадиных сил. Двигатель работает вместе с семиступенчатым «роботом» Xtrac. К сожалению, динамические характеристики новинки не раскрываются, но исходная Huayra, например, способна набирать первую «сотню» за 2,8 с, а ее максимальная скорость составляет 383 км в час.