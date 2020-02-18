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18 фев 2020

Pagani готовится удивлять

Pagani готовится удивлять
Автор фото: фирма-производитель

Компания Pagani представила новый гиперкар Imola, названный в честь знаменитой итальянской гоночной трассы

Строго говоря, перед нами существенно модернизированная версия модели Huayra, которая скоро будет снята с производства. Гиперкар получил доработанное шасси, настройки которого были оптимизированы после более 15 тыс. км испытаний на треке.

Pagani Imola оснастили доработанным шестилитровым твин-турбодвигателем V12 Mercedes-AMG, отдачу которого увеличили с 750 до 830 лошадиных сил. Двигатель работает вместе с семиступенчатым «роботом» Xtrac. К сожалению, динамические характеристики новинки не раскрываются, но исходная Huayra, например, способна набирать первую «сотню» за 2,8 с, а ее максимальная скорость составляет 383 км в час.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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