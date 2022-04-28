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28 апр 2022

В Pagani раскрыли дату совей новой премьеры

В Pagani раскрыли дату совей новой премьеры
Автор фото: фирма-производитель
Уже 12 сентября компания Pagani покажет свою новинку- некий суперкар под кодовым названием C10. Напомним, что с момента премьеры последней модели Pagani прошло уже более десяти лет.
К сожалению, о C10 известно немного. Мы знаем лишь, что вместе с машиной дебютирует и новый двигатель V12, производства Mercedes AMG. Инженеры Pagani сообщают, что доработают двигатель своими силами, в результате чего его мощность превысит 850 лошадиных сил. Агрегатировать мотор планируется как с механической коробкой, так и с «роботом».  Также мы знаем, что машину предложат и в формате купе, и в версии с открытым кузовом.
 
По разным сведениям, Pagani планирует выпустить от 99 до 300 экземпляров своего нового суперкара. При этом есть информация о том, что все автомобили уже распроданы. Впрочем у C10 будет и несколько особых версий, которые изготовят штучно по спецзаказам.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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