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13 сен 2022

В Pagani создали «Утопию»

В Pagani создали «Утопию»
Автор фото: фирма-производитель

Маркетологов данной марки стоит похвалить – они выбирают, действительно, громкие и запоминающиеся названия для моделей марки. Впрочем, в этот раз они превзошли сами себя. Назвать спорткар «Утопией»  - это смелое заявление

Впрочем, машина сама по себе непростая – по сути, перед нами один из последних «аналоговых» спорткаров. В нем нет каких-то  современных  мультимедийных систем - только огромная мощность и ничего больше.

Да, под капотом здесь располагается шестилитровый двигатель Mercedes AMG. Мощность агрегата – 864 лошадиные силы. Интересно, что Pagani Utopia оказалась лишь на двадцать лошадиных сил мощнее предшественника - модели «Уайра». Еще один интересный факт – спорткар оснащен механической коробкой передач, в качестве альтернативы выступает «робот», но он числится лишь в списке опций, а МКПП идет в стандартной конфигурации.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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