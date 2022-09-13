В Pagani создали «Утопию»

Маркетологов данной марки стоит похвалить – они выбирают, действительно, громкие и запоминающиеся названия для моделей марки. Впрочем, в этот раз они превзошли сами себя. Назвать спорткар «Утопией» - это смелое заявление

Впрочем, машина сама по себе непростая – по сути, перед нами один из последних «аналоговых» спорткаров. В нем нет каких-то современных мультимедийных систем - только огромная мощность и ничего больше.

Да, под капотом здесь располагается шестилитровый двигатель Mercedes AMG. Мощность агрегата – 864 лошадиные силы. Интересно, что Pagani Utopia оказалась лишь на двадцать лошадиных сил мощнее предшественника - модели «Уайра». Еще один интересный факт – спорткар оснащен механической коробкой передач, в качестве альтернативы выступает «робот», но он числится лишь в списке опций, а МКПП идет в стандартной конфигурации.