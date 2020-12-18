Автомобильный портал Motorpage
18 дек 2020

В Pagani создали спорткар для авиаторов

В Pagani создали спорткар для авиаторов
Автор фото: фирма-производитель

Да, читатели Motorpage, эта еще одна вариация «Уайры» на тему трибьютов легендарным личностям или коллективам

Новинка носит имя Huayra Tricolori. Это посвящение известнейшей итальянской пилотажной группе Frecce Tricolori («Трехцветные стрелы»). В целом, можно сказать, что машина носит полный окрас и ливрею самолетов группы -  темно-синий оттенок вкупе с полосами итальянского триколора. Из дополнительных внешних отличий - иные бампера и расширенные воздухозаборники.

Что касается мотора, то здесь установлен двигатель V12 от Mercedes AMG. Мощность у него внушительная – 840 лошадиных сил. Учитывая, что масса спорткара сравнима с массой небольшой легковушки - всего 1270 килограмм, то и динамика получилась ураганной -2.7 секунды до сотни.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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