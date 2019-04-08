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8 апр 2019

GM Uzbekistan возобновляет экспорт

GM Uzbekistan возобновляет экспорт
Автор фото: фирма-производитель

В конце марта продажи автомобилей Ravon возобновились в Казахстане, а теперь машины узбекской марки вновь можно купить в Белоруссии. Россия на очереди

Интересная особенность, если в Казахстан Равоны поставляют в виде машинокомплектов, которые отверточным способом собирают в готовые автомобили на местном заводе «Сарыаркаавтопром», то в РБ их экспортируют в полностью готовом виде. Белорусам доступны только две модели — Nexia R3 (бывший Chevrolet Aveo-седан) и R4 (Chevrolet Cobalt). По всей видимости, “малыш” Ravon R2 остался за бортом.

Между тем, эксперты придерживаются мнения, что возобновление продаж Равонов в Казахстане и Белоруссии — хороший знак для российских поклонников бренда, ведь эти страны входят в единый с Россией Евразийский экономический союз. Сама логика действий подсказывает, что следующим шагом GM Uzbekistan начнет поставки своих автомобилей в Россию. Впрочем, на этот факт ранее указывало недавно проведенное компанией переоформление российских сертификатов на свои автомобили.

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При написании новости использовалась информация:
Drom, Daily-Motor

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