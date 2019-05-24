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24 май 2019

Автомобили Ravon скоро начнут выпускать в России

Автомобили Ravon скоро начнут выпускать в России
Автор фото: фирма-производитель

Да, долгое время иинформация об отечественной сборке Ravon находилась на уровне слухов, однако cейчас ее подтверждают уже на официальном уровне

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов сообщил о перспективном запуске сборки автомобилей Ravon, выступая с докладом-посланием перед местными парламентариями.

Он отметил, что на автосборочном заводе «Дервейс», который до сих пор специализировался на сборке китайских марок Lifan и Chery, сложилась непростая ситуация. Правительство региона искало и нашло выход: «..в рамках экономического сотрудничества России с Республикой Узбекистан были утверждены перспективные совместные проекты, в число которых включен проект фирмы „Дервейс“. В настоящий момент „Дервейс“ проходит процедуру сертификации производства. Со второго полугодия завод планирует начать реализацию проекта по сборочному производству автомобилей марки Ravon», передает его слова официальный сайт Главы и Правительства Карачаево-Черкесии.

Напомним, что поставки автомобилей узбекского бренда в Россию были приостановлены весной 2018 года. 

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