Автомобили Ravon начнут собирать в России

Сообщается, что руководство марки сумело договориться с предприятием Derways в Черкесске

По сообщениям источников, пилотная сборка моделей, как ожидается, начнется в середине лета. В настоящее время на заводе ведутся работы по монтажу конвейера Ravon. Крупноузловое производство компания планирует наладить до конца текущего года.

Интересно, что в российском офисе компании Ravon не стали комментировать эту информацию. Нет комментариев и от самого предприятия Derways. Возможно, что Ravon сначала ограничится лишь экспортом, как это произошло в Казахстане и Белоруссии.

К слову, одна из моделей, а именно Ravon R2, недавно получила свежие сертификационные документы, которые будут действовать до 2022 года. Интересно, что ООО «Равон Моторс Рус» провело сертификацию модели досрочно — действие старого документа заканчивалось только летом 2019-го. На другие модели, кроме R2, свежие ОТТС пока не оформлялись.