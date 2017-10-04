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4 окт 2017

В России будут собирать узбекских конкурентов Lada

В России будут собирать узбекских конкурентов Lada
Автор фото: фирма-производитель

Автомобили, которые собирает СП GM Uzbekistan (ранее «УзДэу») по-прежнему являются немного видоизмененными моделями корейских Chevrolet. Сегодня, после того как Daewoo запретила использовать свой бренд, они продаются у нас под маркой Ravon.

Большой популярностью у российских покупателей они похвастать не могут, хотя и являются прямыми конкурентами отечественной Lada: за первые восемь месяцев у нас продано менее восьми тысяч машин. Впрочем, это больше, чем у Citroen, Peugeot или Chery с Geely.

Узбекский завод решил стать ближе к российскому покупателю и локализовать производство в нашей стране. Причем, оно будет организовано по специнвестконтракту, который предусматривает освобождение от ряда налогов, в обмен на общение локализовать сборку.

Детали обсуждались во время визита министра промышленности России Дениса Мантурова в Узбекистан. По итогам нескольких встреч GM Uzbekistan предложили законсервированный завод General Motors в Санкт-Петербурге. Его мощности позволяют собирать до 95 тысяч автомобилей в год.

Реакция самого американского концерна пока неизвестна. Да, он имеет долю в GM Uzbekistan, но она равна всего 25 процентам. Летом несколько компаний проявляли интерес к законсервированному заводу General Motors в Санкт-Петербурге, но в GM ясно дали понять, что продавать его не собираются.

По неофициальным данным вопрос с размещением сборки автомобилей Ravon в России будет решен до конца этого года.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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