Снегоходы Polaris: Будущее – сегодня

С новым модельным годом! Компания Polaris представила обновленную линейку снегоходов, изменения достались едва ли не каждому семейству платформы AXYS. Что же принес очередной виток эволюции?
Специализация. В мире спортивных снегоходов она становится все более актуальной, каждую модель производители затачивают под конкретную задачу. Неподготовленный человек может даже запутаться в обозначениях и цифрах! И нынешнее обновление модельной линейки Polaris – отличный повод рассказать обо всех семействах этой марки сразу.
Пожалуй, главным сюрпризом нынешнего релиза стал новый двигатель Polaris 850 Patriot, построенный на многолетнем опыте использования Liberty. Поражают технологии и объем. На острие прогресса стоит буквально каждая деталь, от карбоновых «лепестков» клапанов на впуске до электронных заслонок на выпуске. Огромное внимание уделено и массе – например, термостат отныне устанавливается прямо в расширительном бачке.
Мощность нового мотора американцы не раскрывают, намекая на то, что она и так самая высокая в классе, но есть все основания предполагать, что выдает мотор около 170 «лошадей». А с учетом того, что созданный с чистого листа агрегат оказался еще и чрезвычайно легким, можно представить, насколько расширился потенциал всех снегоходов Polaris. К слову, они стали не только быстрее и отзывчивее, но и комфортнее: инженеры уделили особое внимание креплению двигателя в шасси, так что вибраций до пилота дойдет минимум.
Разумеется, этот мотор моментально прописался на самых быстрых и технологичных аппаратах бренда, в числе которых оказались и представители «горного» семейства RMK. Его главным достоинством в Polaris называют лучшее в классе соотношение мощности к массе. Утверждение выглядит правдивым – алюминиевое шасси AXYS даже в снаряженном виде не весит больше 190 кг, так что и с 800-кубовым агрегатом на лошадиную силу приходилось чуть больше килограмма, что уж говорить про новый 850-кубовый!
Помимо мотора, изменились и другие важные узлы. Так, новая передняя подвеска AXYS PRO-RMK React может похвастаться базой лыж, регулируемой в диапазоне 91–96 см, коваными поворотными кулаками и новыми пружинами, снизившими неподрессоренные массы. Изменилась форма подножек на 850 PRO-RMK 155 и 163, за счет чего уменьшилось сопротивление в глубоком снегу и на склонах. Иными словами, стандарты в классе экстремальных горных снегоходов для глубокого снега снова повышены.
Пришел праздник и в семейство SKS, основное отличие которого – способность не только штурмовать горы, но и уверенно чувствовать себя на равнинах. Длина гусениц (155 и 146 дюймов), отраженная в названиях новых 850 SKS 146 и 850 SKS 155, определяет и назначение. Короткая гусеница лучше чувствует себя на укатанных трассах, обеспечивая больший комфорт и лучшую управляемость, длинная – эффективнее работает в глубокой целине и на склонах.
Представителям семейства спортивных машин Polaris INDY, пополнившегося сразу двумя моделями, тоже достался 850-кубовый Patriot. Важное отличие INDY EVO – способность мощности и настроек подвесок расти вслед за умениями владельца, а Indy 129 в версиях SP и XC – это прежде всего задняя подвеска нового поколения PRO-CC. Ее достоинство – рекордно низкая неподрессоренная масса, благодаря которой улучшается динамика и стабильность в поворотах.
Компромиссом между SKS, ориентированным преимущественно на целину, и INDY, созданным для укатанных трасс или малоснежных регионов, является 850 Switchback Assault 144. Дорожка на горные вершины не его конек, зато снегоход одинаково хорош как на жестких покрытиях и просеках, так и на целине без ярко выраженного рельефа. Идеальный выбор для тех, кто любит динамичную езду вдали от гор.
А вот на утилитарном семействе Titan, также построенном вокруг новой алюминиевой платформы AXYS, нового мотора не предусмотрено. Дело в том, что «утилитарник», о котором мы рассказывали в предыдущем номере журнала, появился на рынке относительно недавно, поэтому ему обновлений не досталось. И, хотя покупателям вряд ли придется когда-нибудь думать о недостатке мощности 800-кубового агрегата, можно предположить, что новый аппарат отложили до следующего, 2020 модельного года.
В любом случае именно Titan является самым полезным среди всех собратьев по шасси: 155-дюймовая гусеница отличается еще и шириной, благодаря которой снегоход, обладающий не только высокой проходимостью, но и достойной грузоподъемностью, способен с комфортом перевозить пассажиров и буксировать тяжелые сани. Иными словами, это «рабочая лошадка» со спортивными корнями, вполне способная на активные прострелы.
Конечно, на перечисленных аппаратах не заканчивается модельная гамма американского концерна: сегодня доступны и сугубо утилитарные, и даже детские снегоходы – недаром Polaris считается одним из лидеров мировой снегоходной индустрии. Что он еще раз доказал, в том числе и новым мотором, конкуренцию которому пока не может составить никто.
|
Модель
|
850 PRO?RMK 155**
|
850 PRO?RMK 163**
|
SKS 146**
|
SKS 155**
|
INDY EVO
|
INDY 129 XC**
|
Switchback Assault 144**
|
800 TIIAN
|
800 TITAN
|
TITAN Adventure
|
Габариты ДхШхВ, см
|
332х110х124
|
341х110х124
|
332х118х129
|
332х118х124
|
289х111х104
|
318х119х117
|
317х119х138
|
328х122х137
|
328х114х123
|
328х122х145
|
База лыж, мм
|
914/939/965*
|
914/939/965*
|
991/1016/1041*
|
991/1016/1041*
|
990
|
1080
|
1080
|
991/1016/1041*
|
991/1016/1041*
|
991/1016/1041*
|
Сухая масса, кг
|
188,2
|
190,5
|
215
|
205
|
196
|
220
|
212
|
274
|
274
|
298
|
Объем бака, л
|
43,5
|
43,5
|
43,5
|
43,5
|
37,8
|
45,4
|
45,4
|
53
|
53
|
53
|
Ход передней подвески, мм
|
229
|
229
|
229
|
229
|
104
|
236
|
241
|
236
|
236
|
236
|
Ход задней подвески, мм
|
406
|
406
|
406
|
406
|
231
|
411
|
406
|
419
|
419
|
419
|
Длина гусеницы, дюймы
|
155
|
163
|
146
|
155
|
121
|
129
|
144
|
155
|
155
|
155
|
Ширина гусеницы, дюймы
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
20
|
20
|
20
|
Доступный объем двигателя, см³
|
850/800/600
|
850/800
|
800/850
|
800/850
|
550
|
850
|
850
|
800
|
800
|
800
* Регулируемая. ** Характеристики моделей с 850-кубовым двигателем.
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