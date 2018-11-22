Снегоходы Polaris: Будущее – сегодня

С новым модельным годом! Компания Polaris представила обновленную линейку снегоходов, изменения достались едва ли не каждому семейству платформы AXYS. Что же принес очередной виток эволюции?

Специализация. В мире спортивных снегоходов она становится все более актуальной, каждую модель производители затачивают под конкретную задачу. Неподготовленный человек может даже запутаться в обозначениях и цифрах! И нынешнее обновление модельной линейки Polaris – отличный повод рассказать обо всех семействах этой марки сразу.

Зри в корень!

Пожалуй, главным сюрпризом нынешнего релиза стал новый двигатель Polaris 850 Patriot, построенный на многолетнем опыте использования Liberty. Поражают технологии и объем. На острие прогресса стоит буквально каждая деталь, от карбоновых «лепестков» клапанов на впуске до электронных заслонок на выпуске. Огромное внимание уделено и массе – например, термостат отныне устанавливается прямо в расширительном бачке.

Мощность нового мотора американцы не раскрывают, намекая на то, что она и так самая высокая в классе, но есть все основания предполагать, что выдает мотор около 170 «лошадей». А с учетом того, что созданный с чистого листа агрегат оказался еще и чрезвычайно легким, можно представить, насколько расширился потенциал всех снегоходов Polaris. К слову, они стали не только быстрее и отзывчивее, но и комфортнее: инженеры уделили особое внимание креплению двигателя в шасси, так что вибраций до пилота дойдет минимум.

Для всех и для каждого

Разумеется, этот мотор моментально прописался на самых быстрых и технологичных аппаратах бренда, в числе которых оказались и представители «горного» семейства RMK. Его главным достоинством в Polaris называют лучшее в классе соотношение мощности к массе. Утверждение выглядит правдивым – алюминиевое шасси AXYS даже в снаряженном виде не весит больше 190 кг, так что и с 800-кубовым агрегатом на лошадиную силу приходилось чуть больше килограмма, что уж говорить про новый 850-кубовый!

Помимо мотора, изменились и другие важные узлы. Так, новая передняя подвеска AXYS PRO-RMK React может похвастаться базой лыж, регулируемой в диапазоне 91–96 см, коваными поворотными кулаками и новыми пружинами, снизившими неподрессоренные массы. Изменилась форма подножек на 850 PRO-RMK 155 и 163, за счет чего уменьшилось сопротивление в глубоком снегу и на склонах. Иными словами, стандарты в классе экстремальных горных снегоходов для глубокого снега снова повышены.

Пришел праздник и в семейство SKS, основное отличие которого – способность не только штурмовать горы, но и уверенно чувствовать себя на равнинах. Длина гусениц (155 и 146 дюймов), отраженная в названиях новых 850 SKS 146 и 850 SKS 155, определяет и назначение. Короткая гусеница лучше чувствует себя на укатанных трассах, обеспечивая больший комфорт и лучшую управляемость, длинная – эффективнее работает в глубокой целине и на склонах.

Представителям семейства спортивных машин Polaris INDY, пополнившегося сразу двумя моделями, тоже достался 850-кубовый Patriot. Важное отличие INDY EVO – способность мощности и настроек подвесок расти вслед за умениями владельца, а Indy 129 в версиях SP и XC – это прежде всего задняя подвеска нового поколения PRO-CC. Ее достоинство – рекордно низкая неподрессоренная масса, благодаря которой улучшается динамика и стабильность в поворотах.

Компромиссом между SKS, ориентированным преимущественно на целину, и INDY, созданным для укатанных трасс или малоснежных регионов, является 850 Switchback Assault 144. Дорожка на горные вершины не его конек, зато снегоход одинаково хорош как на жестких покрытиях и просеках, так и на целине без ярко выраженного рельефа. Идеальный выбор для тех, кто любит динамичную езду вдали от гор.

А вот на утилитарном семействе Titan, также построенном вокруг новой алюминиевой платформы AXYS, нового мотора не предусмотрено. Дело в том, что «утилитарник», о котором мы рассказывали в предыдущем номере журнала, появился на рынке относительно недавно, поэтому ему обновлений не досталось. И, хотя покупателям вряд ли придется когда-нибудь думать о недостатке мощности 800-кубового агрегата, можно предположить, что новый аппарат отложили до следующего, 2020 модельного года.

В любом случае именно Titan является самым полезным среди всех собратьев по шасси: 155-дюймовая гусеница отличается еще и шириной, благодаря которой снегоход, обладающий не только высокой проходимостью, но и достойной грузоподъемностью, способен с комфортом перевозить пассажиров и буксировать тяжелые сани. Иными словами, это «рабочая лошадка» со спортивными корнями, вполне способная на активные прострелы.

Конечно, на перечисленных аппаратах не заканчивается модельная гамма американского концерна: сегодня доступны и сугубо утилитарные, и даже детские снегоходы – недаром Polaris считается одним из лидеров мировой снегоходной индустрии. Что он еще раз доказал, в том числе и новым мотором, конкуренцию которому пока не может составить никто.

Модель 850 PRO?RMK 155** 850 PRO?RMK 163** SKS 146** SKS 155** INDY EVO INDY 129 XC** Switchback Assault 144** 800 TIIAN

SP 155 800 TITAN

XC 155 TITAN Adventure Габариты ДхШхВ, см 332х110х124 341х110х124 332х118х129 332х118х124 289х111х104 318х119х117 317х119х138 328х122х137 328х114х123 328х122х145 База лыж, мм 914/939/965* 914/939/965* 991/1016/1041* 991/1016/1041* 990 1080 1080 991/1016/1041* 991/1016/1041* 991/1016/1041* Сухая масса, кг 188,2 190,5 215 205 196 220 212 274 274 298 Объем бака, л 43,5 43,5 43,5 43,5 37,8 45,4 45,4 53 53 53 Ход передней подвески, мм 229 229 229 229 104 236 241 236 236 236 Ход задней подвески, мм 406 406 406 406 231 411 406 419 419 419 Длина гусеницы, дюймы 155 163 146 155 121 129 144 155 155 155 Ширина гусеницы, дюймы 15 15 15 15 15 15 15 20 20 20 Доступный объем двигателя, см³ 850/800/600 850/800 800/850 800/850 550 850 850 800 800 800

* Регулируемая. ** Характеристики моделей с 850-кубовым двигателем.