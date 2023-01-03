Мотобуксировщик «Лидер — Сигма 2»: «Торопись, пока сезон»

Прошлой зимой я присмотрел себе для деревни «мотособаку»: гусеничный агрегат-мотобуксировщик с лыжным модулем, превращающим его в снегоход. Однако купить его оказалось непросто. Сайты продавцов данной техники просто пестрели разнообразными предложениями, но при телефонных звонках выяснялось, что большинство образцов приведено на сайтах исключительно для привлечения внимания. Возникли даже сомнения, а существуют ли «мотособаки» в реальности? Так вот, год спустя выяснилось, что…

...они всё-таки существуют!

Главное — начать процесс покупки к сезону. В это время продавцы «затариваются», когда же сезон в разгаре или подходит к концу, то новые поступления становятся реже и реже. Приходится делать заказ, ждать, пока сформируются несколько заказов, затем ожидать доставку партии товара в магазин с предприятия-изготовителя. На это может уйти месяц, а то и больше. Ну и зачем будет нужен снегоход в преддверии весны? Стоять без дела целый год, вызывая слюнки вожделения у владельца и раздражая жену тем, что бесполезно занимает столько места в гараже?

Я дождался очередного сезона и вновь ознакомился с ассортиментом магазина мототехники, расположенного недалеко от дома. Да, вот она, в наличии — приглянувшаяся мне «мотособака» из Ижевска, модель под названием «Лидер — Сигма 2». Изучил описание, в сравнении с прошлогодним описанием изменений почти нет, но цена, как водится, подросла. Правда, и на покупку выделено чуть больше средств, так что укладываюсь. Оформляю заказ онлайн, мне сообщают, что агрегат может подождать моего приезда в течение двух-трёх дней, и аванс вносить не требуется. Небольшая проблема состоит только в том, что магазин не работает в выходные дни. Приходится мчаться за покупкой вечером в пятницу. Успел.

Но в магазине встретился с большой проблемой. Нет, всё в порядке, и техника в наличии, и оформление проходит быстро, и оплату совершаю мгновенно. Дело в том, что «мотособака» выставлена в торговом зале в сборе, а в таком виде её можно забрать оттуда только своим ходом, то есть, завести, оседлать и уехать. Очевидно, что в условиях Москвы этого не сделаешь. Значит, придётся частично разобрать её и погрузить в автомобиль частями.

Собственно «мотособакой» называется этакая площадка-шасси с гусеницей снизу и мотором с трансмиссией сверху, то есть, мотобуксировщик. Предполагается, что управляющий им водитель располагается на отдельных прицепных санках с сиденьем, с которого он дотягивается до «руля», прикреплённого к шасси. На этот «руль» вынесены органы управления: кнопка остановки двигателя, кнопка включения фары (опция) и кнопка включения электростартера (тоже опция). В моём случае к «собаке»-буксировщику спереди (по ходу движения) приделан лыжный модуль, и агрегат превращён в снегоход. Общая длина конструкции около 2,5 м, в сборе она поместится только в коммерческий фургон, а в разборе мне предстоит разместить её в Lada Xray. Продавцы помогают мне в этом, используя механический погрузчик, поскольку «собака» изрядно тяжёлая — 133 кг по паспорту. Шасси с гусеницей и мотором в машину помещается, а вот лыжный модуль приходится не только демонтировать, но и разделить на несколько частей: площадку для ног, рулевую стойку и две лыжи. Причём, рулевая стойка оказывается связана с моторным отсеком длинным шлейфом проводов, отсоединять их долго и трудно, поэтому процесс погрузки осложняется. Тем не менее, «собака» всё-таки разместилась в моей машине, и дверь багажника успешно захлопнулась. Бинго! Поехали в деревню.

Выгружали вдвоём с женой. В общем-то, вес терпимый, но здорово мешает рулевая стойка. Провода не отсоединены, и приходится не только тащить «собаку», но ещё и придерживать стойку. Теоретически можно катить шасси на гусенице, но этому активно препятствует компрессия мотора. Можно его отсоединить, но тогда перед стартом придётся вновь регулировать привод. Пусть лучше регулировка останется заводской.

Собрал, завёл — и не поехал...

Сборка несложная, есть инструкция, но картинки в ней малоразборчивые, и можно обойтись без неё. Собственно, надо присоединить к шасси площадку лыжного модуля, для этого используются четыре болта, справа более длинные, чем слева, поскольку они прихватывают ещё и кожух ведомой звёздочки привода. Затем присоединяем к площадке рулевую стойку и тягу от неё к шасси. Далее — устанавливаем лыжи, это проще всего. Для сборки понадобятся торцевые головки «на 13» и «на 17», а также рожковый ключ «на 13» для гаек соответствующих болтов. На всё про всё — час. Детали подогнаны нормально, больших усилий для сборки не требуется, но понадобится иногда приподнимать снегоход, подкладывая доски и бруски.

После сборки проверяю: в картере двигателя есть масло, в достаточном количестве. Заливаю бензин (92-й), пробую пустить — и тут начинаются приключения. Странное дело: производители моторов для средств малой механизации давно уже взяли моду либо вовсе не клеить наклейки с указанием направления открытия и закрытия заслонок, либо клеить их наоборот. Мотор Lifan KP230 не стал исключением. Немало времени прошло в бесплодных попытках пуска, прежде чем я согласовал закрытый «подсос» и открытый краник топливопровода. Мотор мгновенно затарахтел. «Подсос» после этого можно сразу открывать. Обороты холостого хода низкие, однако устойчивые, мотор не глохнет.

С замиранием сердца первый раз прижимаю рукоятку «газа». Снегоход дёргается вперёд, однако недалеко, на пару сантиметров. Пробую ещё, ещё и ещё — результат тот же: снегоход ни с места. Приехали…

Двигатель Lifan может быть представлен на данном снегоходе в шести модификациях: рабочим объёмом 0,223, 0,420 и 0,460 куб. см и мощностью от 8 до 15 л. с. Три варианта имеют ручной стартер, три — электрический.

Поднимаю капот и пробую «газовать». Так, похоже, дело в тормозном механизме, которым оснащён снегоход. Странный, торчащий из суппорта винтик просовывается внутрь тормозного диска и не даёт ему вращаться. Как с ним быть? Нащупываю его головку, а она не под ключ, а рифлёная, для вращения пальцами. Только пальцы с трудом схватывает головку, расположенную между суппортом и мотором, да к тому же на холоде я почти её не чувствую. Нет, всё-таки винт постепенно выворачивается, и вот он уже не торчит внутрь диска. (Позже этот винт полностью вывернулся самовольно и выпал на грузовую площадку, заворачивать его на место я не стал, и без него нормально.)

Поехали? Поехали! Вот теперь снегоход движется, и я тут же сажусь за руль. Так, с рукояткой «газа» надо обращаться аккуратно, она весьма «отзывчивая». «Мотособака» рвётся вперёд, как в бой. Но не стоит её сразу пришпоривать, мотор не обкатан, да и участок в деревне далеко не до горизонта. Вот и приехали, дальше — забор дачного участка. Эх, дать бы задний ход, да только выбранная мной модификация не оснащена реверсом. Это было ошибкой при покупке, не повторяйте её. Развернуть тяжеленный снегоход, да ещё в снегу даже небольшой глубины — это та ещё физзарядка. Так что даже для кратковременных вылазок в лес или поле лопата обязательна.

Дальше езжу кругами, сначала по участку, потом выбираюсь на деревенскую улицу. А ведь всё отлично! Мотор хорошо принимает «газ», на раскатанном почти до льда покрытии гусеница не скользит, лыжи тоже не рыскают. Автомобиль оснащён фарой, отдельного выключателя для неё нет, горит она постоянно, причём, с набором скорости сильно прибавляет яркость, и даже в полной темноте видимость хорошая.

Недостатки? Они немногочисленны. При движении с хорошей скоростью пятая точка водителя сползает с сиденья назад, приходится периодически подтягиваться к рулевой стойке. Требуется более «шершавое» покрытие на сиденье, может быть, что-то вроде чехла. Ну и, конечно, в мороз набегающий поток воздуха при движении набегает на седока, продувая одежду. Нужна и защита лица.

Никакими приборами снегоход не оснащён, поэтому о параметрах движения можно только догадываться. Конечно, есть вариант просчитать скорость с помощью навигатора в смартфоне, только в мороз доставать его лишний раз не хочется. Поэтому в первой длинной поездке (около 10 км) только засекаю время по часам и вычисляю скорость: около 15-16 км/ч. Руководство по эксплуатации заявляет о максимальной скорости 20 км/ч, но мне кажется, агрегат может развить и больше. Что ж, проверю, когда станет чуть теплее.

По целине, как по паркету

Модель оснащена механическим дисковым тормозом на валу трансмиссии, однако за три дня пробных поездок я им ни разу не воспользовался. Снегоход при сбросе «газа» легко останавливается и без него. Но, возможно, в дальнейшем устройство и пригодится. Интересно, что у агрегата есть стояночный тормоз, реализованный с помощью дополнительного рычажка, блокирующего тормозную рукоятку в нажатом состоянии.

По неглубокой снежной целине «Лидер — Сигма» идёт уверенно, почти не требуя большего напряжения, чем на гладкой, раскатанной зимней дороге. На просторе есть, где развернуться, перетаскивания не требуется. Удивительно, но довольно жёсткая и тяжёлая конструкция не так уж сильно трясёт седока на неровностях. С серьёзными препятствиями я пока не сталкивался, но, думаю, ими могут стать прежде всего обледеневшие брустверы по краям дорог, образующиеся при чистке и затем смерзающиеся. Их надо преодолевать осторожно, а лучше, наверное, избегать. Также опасны брёвна, камни, высокие кочки, скрытые под снегом. Что может случиться? Из Интернета узнаю, что ломаются лыжи (у данной модели они взаимозаменяемы с другими снегоходами, это плюс). Гусеница шириной 500 мм обеспечивает более устойчивое равновесие, чем 380-миллиметровая, но со второй снегоход стоит дешевле.

После первых трёх дней эксплуатации я не нашёл в модели мест приложения рук, то есть, поводов для какой-либо доработки или тюнинга. Разве что, стоит придумать какую-нибудь сумку или контейнер для того, чтобы возить с собой минимальный набор инструмента. Ещё желательно брать в поездки небольшую канистру с бензином, так как кончается он внезапно — указателя уровня нет. Ну, и лопату. А также потеплее одеваться и использовать высокую обувь, либо бахилы, на случай высадки в снег.

В целом, считаю, за относительно небольшие деньги (в сравнении с моделями известных брендов) мы приобрели полноценный снегоход. Самый настоящий. Может быть, не слишком мощный и скоростной, но и двадцати километров в час для удовольствия достаточно. Отсутствуют элементы подогрева сиденья и рукояток руля? Без этого можно обойтись. Активно не хватает только реверса, тем, кто заинтересовался моделью «Лидер — Сигма», советую выбирать модификации с этим устройством.

Представленный в материале снегоход «Лидер — Сигма 2» с восьмисильным двигателем Lifan KP230, ручным стартером, клиноременным вариатором в качестве трансмиссии и без реверса обошёлся в 96 500 рублей.

Технические характеристики мотобуксировщика «Лидер — Сигма 2» ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ 2500 х 850 х 1000 ШИРИНА ГУСЕНИЦЫ, ММ 500 МАССА (БЕЗ ЛЫЖНОГО МОДУЛЯ), КГ 133 МАССА ПЕРЕВОЗИМОГО ГРУЗА, КГ 100 МАССА БУКСИРУЕМОГО ПРИЦЕПА, КГ 200 ДВИГАТЕЛЬ бензиновый, одноцилиндровый, четырёхтактный. карбюраторный РАБОЧИЙ ОБЪЁМ, КУБ. СМ 0,223 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С. 8,0 МАКС. МОМЕНТ, Н.М, ПРИ ОБ/МИН 13,5 / 2500 ТРАНСМИССИЯ клиноременный вариатор МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ, КМ/Ч 20 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/Ч 4,0 ОКТАНОВОЕ ЧИСЛО БЕНЗИНА 92