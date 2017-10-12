Сказать, что появления нового утилитарного снегохода от Polaris ждали, – не сказать ничего. Американцы улучили момент, ударив по конкурентам грозным оружием с именем Titan. Насколько болезненно?

За последнее десятилетие среди покупателей снегоходов выросло целое поколение людей, хорошо разбирающихся в теме и внимательно подбирающих аппарат под свои потребности. Мириться с тяжестью и неповоротливостью традиционного утилитарного снегохода, равно как и с резкостью и непрактичностью горного, готово еще меньше людей, чем купить по «снежику» на каждый случай жизни.

Попытки «скрестить ежа с ужом» в этой индустрии начались еще несколько лет назад, но построить действительно быстрый, послушный и при этом практичный снегоход удавалось не-многим. Именно поэтому появление утилитарного снегохода нового поколения в модельной гамме Polaris – признанного лидера отрасли – ждали особенно. Но получилось ли у них?

Дело техники

Уже одним своим видом новый Titan говорит – да, получилось! Притом что вид может быть разный: в нынешнем году Polaris показал сразу три исполнения модели, различающихся комплектацией и характером. Версия SP – самая простая и доступная, укомплектованная необходимым минимумом опций – идеальный выбор для тех, кому снегоход нужен в первую очередь для работы. Исполнение XC при тех же достоинствах позволит ехать немного динамичнее – амортизаторы с выносными резервуарами имеют широкий набор регулировок, а низкая «мухобойка» ветрового стекла явно рассчитана на тех, кому за рулем не бывает холодно.

А вот комплектации Adventure, напротив, развитая ветрозащита необходима, ведь в ней слово «комфорт» стоит во главе угла. Именно поэтому ее ветровое стекло полностью закрывает водителя от встречного воздуха, а сам снегоход богато укомплектован различными опциями вроде обогрева рукояток для пассажира (грипсы и курки «газа» подогреваются на всех представителях семейства), зеркал, регулируемых амортизаторов FOX и багажной площадки Lock & Ride Versa с уже установленным на нее кофром.

Длинноходная рычажная подвеска обеспечивает непревзойденную плавность хода и отличную управляемость, но в лесах и на каменистых склонах требует от пилота особого внимания – оставить комплект рычагов можно в момент

Высота грунтозацепов у всех трех исполнений не отличается и составляет 1,8 дюйма, что в российских реалиях большой плюс – закопаться с такими развитыми зацепами гусенице будет чрезвычайно трудно даже при езде задним ходом.

На презентации модельной линейки 2018 года, прошедшей в окрестностях Кандалакши, поездить удалось сразу на двух исполнениях снегохода Polaris Titan – XC и Adventure. И пусть по сути это одна модель, опции и аксессуары полностью преображают аппараты, визуально делая их абсолютно разными. Именно поэтому начать я решил с самой яркой и легкой версии - XC.

Titan построен вокруг дебютировавшей пару лет назад снегоходной платформы AXYS, созданной в соответствии с главным трендом наших дней: максимально возможном снижении и правильном распределении массы. Такой подход обеспечивает непревзойденную управляемость – важный критерий выбора современных фанатов сноумобилей.

Разумеется, при производстве рамы и подвесок активно используется крылатый металл – алюминия в новинке чрезвычайно много, хотя при беглом осмотре в глаза он не бросается (почти все металлические детали окрашены в стильный черный цвет). Немало алюминиевых элементов и в подвесках, амортизаторы которых имеют довольно широкий диапазон регулировок. На утилитарном снегоходе такие прогрессивные и технологичные решения встретишь нечасто, в отличие от спортивных и туристических моделей.

А вот гусеница Widetrack шириной 20 дюймов больше свойственна утилитарным аппаратам, где управляемость, как правило, приносится в жертву грузоподъемности и проходимости в глубоком снегу, в том числе с тяжелыми санями. Неординарное сочетание, приправленное великолепным 2-цилиндровым 795-кубовым двухтактным двигателем Cleanfire H.O., который раньше встречался на спортивных моделях бренда.

Пиковая мощность силового агрегата составляет 154 л.с. Впрочем, на фоне инженерных решений, примененных в этом моторе, «лошадки» отходят на второй план, на первом – электроника, управляющая двигателем. Ведь, кроме впрыска, «провода» здесь командуют выпускными клапанами и даже масляным насосом!

Вне всякого сомнения, новая цветная приборная панель со встроенным компасом и навигацией – новое слово в индустрии

Последнее решение автомобилистам, привыкшим к четырехтактным моторам, может показаться странным, но в мире двухтактных двигателей, традиционно смазывавшихся маслом, растворенным в топливовоздушной смеси, такое решение – прорыв, повысивший не только экологичность, но и экономичность, а главное, мощность и ресурс двигателя.

Помимо этого мотор новинки отличается от модификаций, установленных на других моделях, улучшенной системой охлаждения, облегченным коленчатым валом и, как следствие, лучшим откликом на «газ». И, что важно, новой схемой работы генератора, обеспечивающей должный уровень заряда не только на средних и высоких, но и на низких оборотах. Именно благодаря ему, включая обогрев, свет и другие потребители на «холостых», больше не нужно бояться, что аккумулятор разрядится.

Трудится двигатель в паре с бесступенчатой вариаторной трансмиссией Polaris Titan Alpha, имеющей «нейтраль», «реверс» и, как водится на утилитарных снегоходах, пониженную передачу, предназначенную для езды с тяжелыми санями и высокой загрузкой.

Но все же основным, на мой взгляд, нововведением стала приборная панель с цветным жидкокристаллическим экраном диагональю 4,3 дюйма. Именно ее появление можно назвать настоящей революцией в сегменте утилитарных снегоходов, ведь в функционал, помимо отображения всех данных о скорости, оборотах и температуре двигателя, входит полноценный навигатор, записывающий ваш трек и имеющий функцию компаса. Отныне заблудиться на снегоходе невозможно! Впрочем, доступна она лишь в версии Adventure, а SP и XC оснащаются более консервативными и скромными монохромными панелями.

Выбирая направления

А что на ходу? Водительское место комфортно, а невысокое ветровое стекло располагает к активной езде по склонам, да таким, куда обычному утилитарному снегоходу дорожка заказана. Штатные настройки подвесок великолепны, и, несмотря на широкую гусеницу, за рулем Titan следует играючи. Проходимость? Огромные зацепы гусеницы и размер позволяют уверенно нажимать курок «газа» едва ли не в любых подъемах и на любом пухляке – закопаться на нем непросто, причем как на абсолютно пустом снегоходе, так и на груженом.

Хватает и тормозов – дисковый механизм с гидравлическим приводом хорош, без всяких поправок на назначение машины. Интересно, что и Adventure, на который я пересел несколько позже, отнюдь не ощущается тяжелым, хотя опции вроде пассажирской спинки, подлокотников и багажной системы массу определенно увеличивают. Для аппарата, основным назначением которого является многочасовая работа в сложных условиях, комфорт куда важнее массы, и высокое ветровое стекло вкупе с развитым поясничным упором приходятся здесь как нельзя кстати.

Три различные комплектации, каждая из которых заточена под конкретные потребности владельца и особенности эксплуатации, – отличное решение, позволяющее сэкономить кучу денег на тюнинге и доработке под себя

В горы на таком снегоходе забраться будет сложнее, чем на XC, зато по лесам, холмам и равнинам запросто удастся проехать не одну сотню километров, не ощущая ни холода, ни усталости. Не подкачают и подвески – достаточно комфортные и длинноходные, которые к тому же можно отрегулировать под свой стиль езды. Да и для пассажира Adventure будет удобнее любого другого исполнения.

Так получилось ли у Polaris задать новые стандарты в классе утилитарных снегоходов? Несомненно, хотя Titan по всем ощущениям куда ближе к классу кроссоверов – слишком послушный аппарат, способный, помимо пользы в хозяйстве, доставлять уйму удовольствия тому, кто находится за рулем.

При этом утилитарные качества вроде проходимости, надежности и способности тащить за собой тяжелые сани – никуда не делись и полностью соответствуют требованиям класса «утилей».

И если по мощности двигателя конкуренты еще могут поспорить, то уровень электронного оснащения этой модели для них пока недосягаем, да и аналогичный комфорт предложить смогут не многие.

Технические характеристики снегоходов POLARIS 800 TITAN Adventure 155 Габариты, мм 3280х1220х1450 База лыж, мм 991/1016/1041 Сухая масса, кг 298 Объем бака, л 53 Тип двигателя 2-цилиндровый 2-тактный атмосферный Рабочий объем, куб. см 795 Макс. мощность, л.с./об/мин 154 Охлаждение жидкостное Трансмиссия вариатор с пониженной передачей, задним ходом и нейтралью Тормоз дисковый с гидравлическим приводом Передняя подвеска независимая со сдвоенными А-образными рычагами и ходом 236 мм Задняя подвеска с шарнирным удлинением и ходом 419 мм