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Да здравствует король!

Polaris 800 SKS 146 Polaris 800 SKS 146 вид спереди
Polaris 800 SKS 146 рычаги подвески
Кованые алюминиевые рычаги подвески с отключаемым стабилизатором и алюминиевыми поворотными кулаками – вершина эволюции современных спортивных снегоходов
Polaris 800 SKS 146 место водителя
Электростартер – дополнительный вес и излишество для горного снегохода, но для столь универсального снегохода, как SKS, это скорее необходимость
Polaris 800 SKS 146 алюминиевые подножки
Ажурные алюминиевые подножки могут похвастаться великолепной стойкостью к забиванию снегом
Polaris 800 SKS 146 двигатель
За быстросъемными пластиковыми капотами открывается удобный доступ ко всем агрегатам снегохода
Polaris 800 SKS 146 гусеница
Гусеница длиной 146 дюймов и с высотой грунтозацепов 2,25 дюймов – универсальное решение, отлично подходящее как для штурма заснеженных гор, так и для езды по малоснежному Подмосковью
Polaris 800 SKS 146

В линейке горных снегоходов Polaris нового модельного года пополнение – к семейству PRO-RMK, название которого расшифровывается как Rocky Mountain King, добавилась модель, названная SKS 146, что означает Snow King Special. В чем принципиальное отличие новинки?

Казалось бы, семейство RMK давно заслужило репутацию одного из лучших среди горных снегоходов. В отличие от PRO RMK новый SKS 146 предназначен для куда более широкого круга задач, выходящих далеко за пределы назначения «просто» горного снегохода.

Главное достоинство новинки – универсальность, благодаря которой Polaris 800 SKS 146 одинаково хорош как в горах, так и на малоснежных равнинах с укатанными трассами. Индекс «146» в названии означает длину в дюймах – самая короткая горная гусеница с высотой грунтозацепов 2,25 дюйма лишь подчеркивает «вседорожность» и отточенную управляемость машины.

Крылатые качели

Контроль в этой модели возведен в культ – снегоход построен вокруг недавно появившегося шасси AXYS. Широкое применение алюминия и сочетание труб с литыми и штампованными элементами обеспечивают не только выдающуюся крутильную жесткость, но и довольно скромную массу. Кроме того, геометрия шасси гарантирует легкость при «пилении» склонов траверсой и уверенное глиссирование по глубокому снегу.

Задняя подвеска IGX 146 совмещает элементы и катковой, и склизовой конструкций, а ход в 406 мм обеспечивает комфорт и стабильность не только в «пухляке», но и в жесткой, укатанной колее. К слову, и приземления с небольших трамплинов она отрабатывает изумительно, а при желании амортизаторы можно настроить под себя.

Регулируются и передние амортизаторы Walker Evans Piggyback, а в традиционной для этого класса снегоходов конструкции подвески применяются не только кованые А-образные рычаги, но и алюминиевые удлиненные поворотные кулаки, что ощутимо снижает неподрессоренные массы, добавляя пилоту уверенности.

Помимо этого спереди есть стабилизатор поперечной устойчивости, который при необходимости (например, в горах) можно отключить, отщелкнув его пластиковые стойки, подходящие к нижним рычагам. Впрочем, даже с ним 229 мм хода передних рычагов достаточно для отточенной и легкой управляемости вдали от снегоходных трасс.

Холодно не будет!

Назначение снегохода подчеркнуто эргономикой: небольшое низкое седло, руль с загнутыми вниз грипсами и стропой, чрезвычайно удобной на склонах, – новый Polaris 800 SKS 146 так и провоцирует пилота к агрессивной езде стоя. Длинные подножки с ажурным дизайном моментально очищаются от снега, а для фанатов экстремального катания зубья имеются даже на лыжах.

Спортивная составляющая выделена и ветрозащитой – ноги пилота прикрыты от набегающего потока, рукоятки и курок «газа» имеют обязательный обогрев. Правда, низкое ветровое стекло не рассчитано на долгие монотонные пробеги по целине, зато снег, который запросто можно поднять носом машины в вираже, оно отсекает на ура.

Впрочем, главное достоинство SKS 146 как раз в том, что яркие эмоции он способен подарить даже не самым продвинутым райдерам: послушный аппарат не требует от пилота больше, чем тот может дать, и идеально подходит в том числе для обучения. При этом не бойтесь, что снегоход надоест через один-два сезона, мощности 795-кубового 2-тактного мотора будет достаточно вне зависимости от ваших навыков.

От винта!

Инжекторный силовой агрегат, известный нам по модели Polaris Titan, о которой мы рассказывали в предыдущем номере «АП», отличается не только выдающимися характеристиками, но и передовыми инженерными решениями – такими, как электрический маслонасос и электрические же выпускные клапаны. Именно они вкупе со сдвоенным «лепестковым» клапаном на впуске и облегченным коленчатым валом обеспечивают молниеносный отклик на нажатие курка «газа» и динамичный  разгон в любых условиях.

Задрать снегоход и оторвать лыжи от снега на разгоне? Легко! В сочетании с зубастой горной гусеницей и правильными настройками вариатора SKS 146 нахраписто штурмует подъемы и уверенно идет по любому снегу. Разумеется, для бездонного «пухляка» лучше подойдут модели с гусеницами подлиннее, но такая острая управляемость им и не снилась.

Тем более что ни дизайн новинки, ни технологичность не оставят равнодушным даже самого искушенного райдера. Например, фары головного света полностью светодиодные, а цветовая температура пучка света подобрана так, чтобы максимально походить на дневное освещение. То же и с приборной панелью – вдобавок к традиционной монохромной панели в качестве опции предлагается продвинутый жидкокристаллический монитор диагональю 4,3 дюйма.

Помимо того что такая «приборка» отображает практически все жизненно важные параметры, среди ее функций есть также GPS-навигатор, сохраняющий ваш трек и возможность соединения со смартфоном по Bluetooth, после чего приборная панель начнет не только отражать уровень заряда и приема сети, но и уведомлять о входящих вызовах. Вот уж действительно новое слово в индустрии!

Хороши и тормоза – механизм в виде ажурного диска, расположенный на трансмиссии, уверенно осаживает SKS 146 с любых скоростей. Не приходится жаловаться и на недостаток обратной связи, столь необходимой, когда вы «пилите» склон и пытаетесь подкорректировать траекторию. Что еще нужно для полного счастья? Правильно – электростартер, который тут входит в стандартную комплектацию. Поскольку это не бескомпромиссный «горник», то комфорт здесь в списке приоритетов и стоит выше нескольких дополнительных килограммов веса.

Впрочем, вес тут и не столь велик: сухая масса составляет всего 208 кг, что выглядит совсем неплохо на фоне аж 154 л.с., выдаваемых двигателем. Как результат, мы имеем отличный снегоход, одинаково хорошо справляющийся с целым рядом задач, и настоящий генератор адреналина. Вспахать заснеженные поля Подмосковья? Запросто! Выехать в горы и провести отличный уик-энд? Без проблем!

Именно в этом и заключается основное отличие Polaris 800 SKS 146 от «просто» горных снегоходов с более узким ареалом обитания. Соответственно, новинка определенно заслуживает собственного имени снежного короля.  

Технические характеристики Polaris 800 SKS 146

Габариты, мм

3175х1181х1295

База лыж, мм

991/1016/1041

Сухая масса, кг

208

Объем бака, л

45,4

Тип двигателя

2-цилиндровый 2-тактный атмосферный

Рабочий объем, куб. см

795

Макс. мощность, л.с./об/мин

154/н.д.

Охлаждение

жидкостное

Трансмиссия

вариатор, цепная коробка передач

Тормоз

дисковый с гидравлическим приводом

Передняя подвеска

независимая со сдвоенными А-образными рычагами и ходом 229 мм

Задняя подвеска

катково-склизовая, с ходом 406 мм

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