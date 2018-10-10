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Сердце северных гор

Polaris 800 Titan вид сбокуPolaris 800 Titan вид сбоку
Polaris 800 Titan ветровое стекло
В зависимости от комплектации Polaris предлагает ветровые стекла разной высоты
Polaris 800 Titan приборная панель
Приборная панель рисует GPS-треки, синхронизируется со смартфоном и напоминает о ТО – небывалый функционал для снегохода!
Polaris 800 Titan рукоятка
Рукоятки, загнутые по краям, – атрибут горных снегоходов, – намекают на волка, прячущегося за этой овечьей шкурой
Polaris 800 Titan пассажирское седло
Подушка пассажирского седла одновременно является поясничным упором водителя, а пассажир имеет полноценную спинку и рукоятки с обогревом
Polaris 800 Titan багажная платфоорма
Благодаря специальной системе крепления на багажной платформе можно закрепить кофр, пассажирское сиденье или канистры

Может ли утилитарный снегоход быть не только инструментом выживания, способным возить грузы и пассажиров, но еще и азартным аппаратом выходного дня, на котором можно зажечь в горах? Ответить на этот вопрос вызвался Polaris 800 Titan

Всего десятилетие назад в мире снегоходов проходила четкая граница между спортивными аппаратами, созданными для покорения вершин, и утилитарными машинами, главными качествами которых являлись грузоподъемность и проходимость. Такой расклад всем казался логичным, ведь многие качества были взаимоисключающими: высокие пиковые значения мощности инженерам не удавалось увязать с достаточной тягой на низах, широкие гусеницы, обеспечивающие низкое давление на снег и высокую грузоподъемность, ставили крест на способности снегоходов легко менять траекторию и уверенно держаться на склонах, список можно продолжать бесконечно.

Отсутствие универсального решения заставляло тщательнее взвешивать приоритеты, делая выбор между эмоциональностью и практичностью. Время не стоит на месте, и сегодняшние «утилитарники», по крайней мере самые прогрессивные представители этого семейства, способны предложить не просто средство передвижения, но и полноценный генератор адреналина. Один из таких снегоходов и оказался в нашем распоряжении.

Цветной металл

В основе нового Polaris 800 Titan – платформа AXYS, буквально сотканная из литых и штампованных алюминиевых элементов. «Крылатый» металл, привычный атрибут спортивных аппаратов, наделил Titan непривычной для утилитарной машины легкостью, позитивно сказавшейся и на управляемости, и на динамике.

А как выглядит! Каноны снегоходного жанра обязывают производителей уделять большое внимание защите пилота от снега и ветра, большая часть рамы скрыта от глаз, а жаль – любоваться на творение инженеров можно долго. Впрочем, пластиковые капоты, хоть и не так впечатляют, выглядят не менее современно, добавляя облику агрессивности.

Яркости придает и полностью светодиодная оптика спереди и сзади, дополненная великолепной приборной панелью. Это в автомобиле уже никого не удивишь цветным монитором, а в мире снегоходов появление экрана диагональю 4,3 дюйма стало настоящей революцией.

Функционал тоже на уровне – вдобавок к традиционным индикаторам запаса топлива, спидометру с тахометром, а также счетчику моточасов и контрольным лампам бортовой компьютер можно синхронизировать со смартфоном, выводя на панель информацию о звонках, сообщениях, уровне заряда батареи и приема сети. А на сладкое инженеры Polaris установили еще GPS-навигатор, который, помимо прочего, может записать ваш маршрут.

Странная опция? Отнюдь, ведь в горах, где Titan чувствует себя как дома, заблудиться можно моментально, а переменчивая погода не всегда позволяет найти свои «аналоговые» следы, с «цифрой» потеряться не выйдет. Однако, в качестве штатного оснащения такая панель доступна лишь на самом дорогом и упакованном исполнении Adventure, более бюджетные версии SP и XC комплектуются «старорежимными» черно-белыми панелями.

В остальном различия между комплектациями SP, XC и Adventure, за исключением лыж и амортизаторов, сводятся к наличию тех или иных аксессуаров из каталога заводского тюнинга, в то время как мощность силового агрегата, рама и настройки трансмиссии остаются одинаковыми у всех троих. Впрочем, эти самые аксессуары и меняют характер аппаратов: например, короткую «мухобойку» Titan XC оценят любители активных покатушек, знающие, как за рулем снегохода бывает жарко, а высокое ветровое стекло Titan Adventure, напротив, надежно закроет от пронизывающего ветра, причем не только пилота, но и пассажира.

«Второму номеру» здесь вообще уделено особое внимание – пассажирское сиденье предлагает не только высокую спинку, но и рукоятки с обогревом, а заодно выполняет роль поясничного упора для водительского места. Здесь же и багажный короб и место для установки фаркопа – с санями за спиной Titan должен справляться играючи.

Мотора много не бывает!

Неудивительно, ведь в движение снегоход приводит 2-тактный 795-кубовый 2-цилиндровый «рядник» 800 Cleanfire HO, выдающий 154 «лошади», достаточных как для штурма любых гор, так и для буксировки тяжелых прицепов. Хотя, главное не цифры, а технологии – электронный масляный насос и впускные клапаны вкупе с легким, 2,5-килограммовым, коленчатым валом обеспечивают молниеносный отклик на курок «газа» и умеренный аппетит.

В нынешнем году двигатель немного обновили, вернее, еще немного приблизили к совершенству – новый термостат теперь открывается при температуре 43 градуса, против прежнего 51, что по задумке инженеров должно снизить вероятность перегрева. Изменился и датчик температуры выхлопа, новая конструкция призвана про-длить его жизнь вдвое.

Трансмиссия осталась прежней: утилитарная КПП с пониженной передачей, задним ходом и ременным приводом – привычное решение для снегоходов подобного класса, давно доказавшее свою надежность и ремонтопригодность. А вот параллельные А-образные рычаги и регулируемые амортизаторы в передней подвеске, напротив, присущи в основном спортивным и туристическим моделям.

Именно благодаря им на горных склонах Titan так послушен, что кажется, будто под тобой спортивный болид, а не рабочая лошадка. Конечно, широкая, 500-миллиметровая гусеница, требует от пилота приложить усилия, но награда в виде неимоверной проходимости того стоит. С такой шириной и грунтозацепами, высотой в 1,8 дюйма застрять практически невозможно даже в очень пухлом снеге. И зачем Polaris предлагает лебедку в качестве опции?

Купаясь в уверенности, усиливающейся с взятием каждого следующего перевала, забываешь о комфорте: хочется крутить мотор, прыгать, вспарывать снежную целину и порхать с подножки на подножку, выставляя снегоход едва не под прямым углом к поверхности пухляка. Но стоит сесть в седло и сбавить обороты, как Titan начинает убаюкивать теплыми рукоятками и курком «газа», достойной ветрозащитой и мягкостью задней подвески, которая, к слову, умеет самостоятельно подстраиваться под нагрузки, возрастающие при перевозке пассажира или буксировке груза.

Подводя итог, хочется назвать Polaris 800 Titan самым спортивным утилитарником и самым утилитарным спортсменом. С одной стороны, комфорт и практичность рабочей лошадки, с другой – технологичность, легкость и производительность горного снегохода. Отличный выбор, если покупка двух аппаратов с противоположным назначением не входит в ваши планы.

Технические характеристики Polaris 800 Titan SP

Габариты, мм

3280х1220х1370

База лыж, мм

991/1016/1041

Сухая масса, кг

274

Объем бака, л

53

Тип двигателя

2-цилиндровый 2-тактный атмосферный

Рабочий объем, см³

795

Макс. мощность, л.с./об/мин

н.д.

Охлаждение

жидкостное

Трансмиссия

утилитарная КПП с пониженной передачей, задним ходом
и ременным приводом

Тормоз

дисковый,
с гидравлическим приводом

Передняя подвеска

независимая со сдвоенными А-образными рычагами
и ходом 236 мм

Задняя подвеска

современная шарнирная
с ходом 419 мм

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