Может ли утилитарный снегоход быть не только инструментом выживания, способным возить грузы и пассажиров, но еще и азартным аппаратом выходного дня, на котором можно зажечь в горах? Ответить на этот вопрос вызвался Polaris 800 Titan

Всего десятилетие назад в мире снегоходов проходила четкая граница между спортивными аппаратами, созданными для покорения вершин, и утилитарными машинами, главными качествами которых являлись грузоподъемность и проходимость. Такой расклад всем казался логичным, ведь многие качества были взаимоисключающими: высокие пиковые значения мощности инженерам не удавалось увязать с достаточной тягой на низах, широкие гусеницы, обеспечивающие низкое давление на снег и высокую грузоподъемность, ставили крест на способности снегоходов легко менять траекторию и уверенно держаться на склонах, список можно продолжать бесконечно.

Отсутствие универсального решения заставляло тщательнее взвешивать приоритеты, делая выбор между эмоциональностью и практичностью. Время не стоит на месте, и сегодняшние «утилитарники», по крайней мере самые прогрессивные представители этого семейства, способны предложить не просто средство передвижения, но и полноценный генератор адреналина. Один из таких снегоходов и оказался в нашем распоряжении.

Цветной металл

В основе нового Polaris 800 Titan – платформа AXYS, буквально сотканная из литых и штампованных алюминиевых элементов. «Крылатый» металл, привычный атрибут спортивных аппаратов, наделил Titan непривычной для утилитарной машины легкостью, позитивно сказавшейся и на управляемости, и на динамике.

А как выглядит! Каноны снегоходного жанра обязывают производителей уделять большое внимание защите пилота от снега и ветра, большая часть рамы скрыта от глаз, а жаль – любоваться на творение инженеров можно долго. Впрочем, пластиковые капоты, хоть и не так впечатляют, выглядят не менее современно, добавляя облику агрессивности.

Яркости придает и полностью светодиодная оптика спереди и сзади, дополненная великолепной приборной панелью. Это в автомобиле уже никого не удивишь цветным монитором, а в мире снегоходов появление экрана диагональю 4,3 дюйма стало настоящей революцией.

Функционал тоже на уровне – вдобавок к традиционным индикаторам запаса топлива, спидометру с тахометром, а также счетчику моточасов и контрольным лампам бортовой компьютер можно синхронизировать со смартфоном, выводя на панель информацию о звонках, сообщениях, уровне заряда батареи и приема сети. А на сладкое инженеры Polaris установили еще GPS-навигатор, который, помимо прочего, может записать ваш маршрут.

Странная опция? Отнюдь, ведь в горах, где Titan чувствует себя как дома, заблудиться можно моментально, а переменчивая погода не всегда позволяет найти свои «аналоговые» следы, с «цифрой» потеряться не выйдет. Однако, в качестве штатного оснащения такая панель доступна лишь на самом дорогом и упакованном исполнении Adventure, более бюджетные версии SP и XC комплектуются «старорежимными» черно-белыми панелями.

В остальном различия между комплектациями SP, XC и Adventure, за исключением лыж и амортизаторов, сводятся к наличию тех или иных аксессуаров из каталога заводского тюнинга, в то время как мощность силового агрегата, рама и настройки трансмиссии остаются одинаковыми у всех троих. Впрочем, эти самые аксессуары и меняют характер аппаратов: например, короткую «мухобойку» Titan XC оценят любители активных покатушек, знающие, как за рулем снегохода бывает жарко, а высокое ветровое стекло Titan Adventure, напротив, надежно закроет от пронизывающего ветра, причем не только пилота, но и пассажира.

«Второму номеру» здесь вообще уделено особое внимание – пассажирское сиденье предлагает не только высокую спинку, но и рукоятки с обогревом, а заодно выполняет роль поясничного упора для водительского места. Здесь же и багажный короб и место для установки фаркопа – с санями за спиной Titan должен справляться играючи.

Мотора много не бывает!

Неудивительно, ведь в движение снегоход приводит 2-тактный 795-кубовый 2-цилиндровый «рядник» 800 Cleanfire HO, выдающий 154 «лошади», достаточных как для штурма любых гор, так и для буксировки тяжелых прицепов. Хотя, главное не цифры, а технологии – электронный масляный насос и впускные клапаны вкупе с легким, 2,5-килограммовым, коленчатым валом обеспечивают молниеносный отклик на курок «газа» и умеренный аппетит.

В нынешнем году двигатель немного обновили, вернее, еще немного приблизили к совершенству – новый термостат теперь открывается при температуре 43 градуса, против прежнего 51, что по задумке инженеров должно снизить вероятность перегрева. Изменился и датчик температуры выхлопа, новая конструкция призвана про-длить его жизнь вдвое.

Трансмиссия осталась прежней: утилитарная КПП с пониженной передачей, задним ходом и ременным приводом – привычное решение для снегоходов подобного класса, давно доказавшее свою надежность и ремонтопригодность. А вот параллельные А-образные рычаги и регулируемые амортизаторы в передней подвеске, напротив, присущи в основном спортивным и туристическим моделям.

Именно благодаря им на горных склонах Titan так послушен, что кажется, будто под тобой спортивный болид, а не рабочая лошадка. Конечно, широкая, 500-миллиметровая гусеница, требует от пилота приложить усилия, но награда в виде неимоверной проходимости того стоит. С такой шириной и грунтозацепами, высотой в 1,8 дюйма застрять практически невозможно даже в очень пухлом снеге. И зачем Polaris предлагает лебедку в качестве опции?

Купаясь в уверенности, усиливающейся с взятием каждого следующего перевала, забываешь о комфорте: хочется крутить мотор, прыгать, вспарывать снежную целину и порхать с подножки на подножку, выставляя снегоход едва не под прямым углом к поверхности пухляка. Но стоит сесть в седло и сбавить обороты, как Titan начинает убаюкивать теплыми рукоятками и курком «газа», достойной ветрозащитой и мягкостью задней подвески, которая, к слову, умеет самостоятельно подстраиваться под нагрузки, возрастающие при перевозке пассажира или буксировке груза.

Подводя итог, хочется назвать Polaris 800 Titan самым спортивным утилитарником и самым утилитарным спортсменом. С одной стороны, комфорт и практичность рабочей лошадки, с другой – технологичность, легкость и производительность горного снегохода. Отличный выбор, если покупка двух аппаратов с противоположным назначением не входит в ваши планы.

Технические характеристики Polaris 800 Titan SP Габариты, мм 3280х1220х1370 База лыж, мм 991/1016/1041 Сухая масса, кг 274 Объем бака, л 53 Тип двигателя 2-цилиндровый 2-тактный атмосферный Рабочий объем, см³ 795 Макс. мощность, л.с./об/мин н.д. Охлаждение жидкостное Трансмиссия утилитарная КПП с пониженной передачей, задним ходом

и ременным приводом Тормоз дисковый,

с гидравлическим приводом Передняя подвеска независимая со сдвоенными А-образными рычагами

и ходом 236 мм Задняя подвеска современная шарнирная

с ходом 419 мм