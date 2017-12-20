В мире стандартов и стереотипов новаторы всегда рискуют – оригинальные конструкции чаще встречаются в штыки, нежели принимаются с теплом. Однако Polaris 800 Switchback XCR практически единодушно оценили как яркую и удачную попытку внести в мир снегоходов что-то новое

Безтоннельный, а именно так эксперты назвали этот снегоход благодаря новой конструкции шасси, в модельной гамме американского концерна появился относительно недавно. Первенец под называнием Polaris Rush 600 увидел свет в 2010 году и, вопреки прогнозам скептиков, оказался на редкость удачной моделью. Именно он определил вектор развития теперь уже целого семейства снегоходов-кроссоверов, флагманский представитель которого и оказался у нас на тесте. Знакомьтесь, Polaris 800 Switchback XCR.

С первого взгляда на новинку становится понятно, что снегоход необычный. Вместо длинного «хвоста» тоннеля – рычаги задней подвески и амортизатор, поэтому перепутать его не удастся ни с одной другой моделью. Впрочем, в профиль аппарат выделяется не так сильно – широкие рычаги передней подвески, яркое и агрессивное оперение, которое венчает пара светодиодных фар, и небольшое ветровое стекло не выбиваются из ДНК дизайна Polaris. Узнаваемо, функционально, ярко.

Как и другие новинки нынешнего года, новый Polaris 800 Switchback XCR построен на основе платформы AXYS, однако алюминиевую базу пришлось переработать под оригинальную конструкцию задней подвески. Усилиями инженеров и с помощью новейших технологий удалось добиться небывалой легкости (сухая масса снегохода составляет всего 220 кг) и, как следствие, выдающихся ездовых характеристик.

Руки вверх!

Однако главная новация – задняя подвеска (в Polaris именуемая PRO-XC), на сегодняшний день не имеющая аналогов. Ее основная «фишка» – дополнительный кованый алюминиевый рычаг, который не только обеспечивает большую жесткость и стабильность, но и снижает неподрессоренные массы. Да и выглядит такая конструкция необычно и броско.

Пружины задних амортизаторов имеют регулировку преднатяга, из за чего подвеску можно адаптировать к актуальной загрузке. К примеру, если вы часто ездите с пассажиром, настройки гидравлики помогут «заточить» подвеску непосредственно под ваш стиль езды. Аналогичный набор регулировок и спереди, но это в классе кроссоверов уже скорее правило, чем исключение.

Лыжи новой модели снегохода отличаются увеличенными боковыми ребрами, повышающими общую и крутильную жесткость, а развитые зацепы позволяют с уверенностью вставать на них когда возникает необходимость. Впрочем, это теория, а как на практике?

В седле комфортно, органы управления привычны по другим снегоходам бренда. Пульты с обилием цветных клавиш, обязательный обогрев рукояток и курка «газа», сногсшибательная цветная приборная панель, отображающая не только все нужные параметры, но и рисующая ваш GPS-трек и синхронизирующаяся с вашим мобильником, – многое из этого мы видим и на других новинках нынешнего года. А вот эргономика у Polaris 800 Switchback XCR неповторима: седло невысокое и в меру жесткое, руль же, наоборот, расположен довольно высоко – спортивные нотки в каждой детали. Но именно нотки, при желании модель позволяет с комфортом ездить и сидя. Тут даже высота ветрового стекла подобрана таким образом, чтобы одновременно защищать от встречного ветра сидящего пилота и обеспечивать его же неплохой обдув при активном катании в положении стоя.

Быстрее ветра

Мотор – 2-цилиндровый двухтактный Cleanfire объемом 795 куб. см – выдает 154 л.с. Именно он создает неимоверное соотношение мощности к массе, благодаря которому в первые секунды нажатия на курок «газа» не хочется думать ни о чем вообще. Генератор чистейшего адреналина, который вдобавок изобилует современнейшими инженерными решениями вроде электрического насоса и электронного выпускного трехрежимного клапана VES.

Впрочем, больше всего радует даже не сумасшедшая мощность, а наличие возможности ее реализовать не только в глубоком снегу. За счет своей необычной задней подвески Polaris 800 Switchback XCR великолепно чувствует себя везде, хоть на заснеженном склоне, хоть в разбитой и обледеневшей снежной колее. Подобной мягкости и стабильности, особенно в малоснежных локациях, найти в других моделях просто невозможно.

Производитель хорошо понимал, что такой снегоход покупают люди с горящими глазами и ездят на них совсем не медленно, поэтому тормоза здесь под стать мотору. Чего стоит один воздухозаборник, подводящий холодный воздух к дисковому механизму: решение, широко распространенное в автоспорте, но на снегоходах встречающееся не часто. Да и ощущения от машины самые приятные – обратной связи достаточно, эффективность на высоте. Кстати, последняя обусловлена в том числе 1,75-дюймовой высотой грунтозацепов гусеницы, обеспечивающей уверенное сцепление со снегом и довольно позднюю блокировку.

Мне бы в небо…

А вот передняя подвеска с двумя А-образными рычагами и отключаемым стабилизатором поперечной устойчивости, напротив, можно назвать классикой жанра, являющейся стандартом для кроссоверов. Что тоже хорошо – это конструкция, проверенная временем и сложными условиями эксплуатации. Хода и упругости амортизаторов здесь достаточно даже для плавной отработки приземлений после эффектных прыжков. Словом, идеальный аппарат для покатушек по любому снегу! Разве что любители туризма посетуют на безтоннельное шасси – отсутствие «хвоста» не позволяет привязать на снегоход много поклажи, хотя опциональная сумка из каталога заводских аксессуаров частично спасает положение.

В любом случае Polaris 800 Switchback XCR – настоящая «зажигалка», способная доставить массу удовольствия вне зависимости от того, сколько снега выпало зимой. Да, в глубоком и рыхлом снегу 136 дюймов длины гусеницы может оказаться маловато, но для гор, где такой покров встречается чаще всего, у Polaris есть другие модели. А данная новинка станет идеальным выбором, если ваши основные маршруты проходят по равнинам и холмам, где на горном снегоходе делать нечего.

Технические характеристики Polaris 800 Switchback XCR Габариты, мм 3074х1194х1168 База лыж, мм 108 Сухая масса, кг 220 Объем бака, л 45,4 Тип двигателя 2-цилиндровый 2-тактный атмосферный Рабочий объем, куб. см 795 Макс. мощность, л.с./об/мин 154/н.д. Охлаждение жидкостное Трансмиссия вариатор; режим заднего хода реализован функцией PERC Тормоз дисковый с гидравлическим приводом Передняя подвеска независимая со сдвоенными А-образными рычагами и ходом 236 мм Задняя подвеска PRO-XC катково-склизовая с дополнительным рычагом, ход 345 мм