Компания «Брандт» – российский дистрибьютор техники для активного отдыха марки Polaris – провела презентационный тест горных снегоходов 2017 модельного года. Конечно же, это знакомство с «горниками» прошло именно там, где они должны использоваться, в горах. Да еще в каких!

С детских лет помню из песни, что широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек. А еще много гор. Но больше их там, где мало населения. «Брандт» – компания петербургская, ближайшие к ней горы – Хибины. К Москве ближайшие – Жигулевские, но они маленькие (и по площади, и по высоте), к тому же в заповеднике. Поэтому для тестов выбрали очень необычный горный массив, про который мало кто знает, – Кузнецкий Алатау, что находится в Сибири, на западе Хакасии, отделяя ее от Кемеровской области.

Снегоходная Мекка

Самый близкий от этих мест аэропорт – Абакан, до него 300 км. Единственный, пожалуй, жилой центр этих гор – село Приисковое. Всего пять лет назад оно вымирало, а остававшееся население спивалось: прииски свое отработали и закрылись, а без них в деревне работы нет. В местном климате не то что «крокодил не ловится, не растет кокос», но и банальная картошка не радует развесистой ботвой и зрелыми клубнями. Ведь в некоторых местах здесь снег можно встретить даже летом.

Словом, что такое снежники, местные жители знают не по книжкам. Но несколько лет назад они также узнали, что такое «снежики». В начале этого века окрестности поселка Приисковый (как он тогда назывался) присмотрели любители горных лыж и сноубордов, а вскоре про это уникальное место прознали еще и поклонники снегоходов. Как результат, теперь по Приисковому больше ездят на снегоходах, чем ходят пешком. И пора бы уже расставлять специальные дорожные знаки, как это делается в Финляндии. Получилась такая вольная самоуправляемая республика, где правят бал поклонники активных видов зимнего отдыха, а снег на улицах чистят не дворники и тракторы, а ратраки. К 2016 году Приисковое превратилось в настоящую Мекку снегоходчиков. Туда и привез «Брандт» свою технику Polaris, а его красноярский дилер даже построил собственный технический и учебный центр вместе с гостиницей. Там-то мне и предстояло опробовать новые «горники» в деле.

Выходим на рассвете

Над Хакасией дует ветер. Дует он тут практически всегда. Нас же ожидают пять снегоходов семейства Pro-RMK с мотором 0,8 л (кстати, это семейство признано лидером в горном сегменте, и RMK расшифровывается как Rock Mountain King). Различаются же модели гусеницами – 155, 163 и 174 дюйма длиной, а также высотой лопатки снегозацепа – 2,6 или 3 дюйма. При этом «самая-самая» новинка 2017 года – 800 Pro-RMK 174 – поставляется только с трехдюймовым траком.

Все «прошки» (как их называют поклонники) RMK оснащены двухтактными 2-цилиндровыми моторами рабочим объемом 795 куб. см жидкостного охлаждения. Благодаря высокоинтеллектуальной системе впрыска Cleanfire этот не очень большой в общем-то двигатель выдает умопомрачительные 154 л.с.! Модель с самой длинной гусеницей получила двухконтурную систему жидкостного охлаждения, у остальных – одноконтурная.

Все модификации этого года лучше предыдущих приспособлены для длительного автономного катания по горным склонам вдали от цивилизации. Вместимость бензобака у них повышена до 43,5 л, имеются две дополнительные емкости для вещей в самом снегоходе, и, кроме того, есть возможность дополнительно оснастить их большим съемным мягким кофром. Я не преминул этим воспользоваться, положив туда два термоса с горячим чаем и несколько пластиковых контейнеров с бутербродами, хлебом и калорийным салом. Особенно удобно то, что не надо все это везти в рюкзаке за плечами, высвободив тем самым место для специального антилавинного и спасательного снаряжения.

Где Гайдар крестьян гонял

В начале 20-х годов прошлого века село Приисковое служило базой Горно-конного партизанского отряда имени великого князя Михаила Александровича (как они себя сами называли), которым командовал енисейский казак Иван Соловьев. В отряд этот собрались в основном хакасские крестьяне, недовольные продразверсткой. На их усмирение советская власть отправила войска под командованием 18-летнего Аркадия Голикова. Два месяца будущий детский писатель Гайдар преследовал белых партизан по хакасским горам, пока его не отозвали за излишнюю жестокость. Теперь нам предстояло пройти по этим местам на снегоходах.

Улицы Приискового остались позади, а наша колонна резво поднималась в горы. «Прошки» уверенно шли по серпантину, где раньше мог проехать разве что всадник. Даже крутые подъемы оказались по силам «горнику» с самой короткой гусеницей 155 дюймов и самыми маленькими «зубами». Более того, в поворотах, которые приходилось совершать часто, так как склон был не голым, а поросшим деревьями, 800 Pro-RMK 155 показал себя даже удобнее, чем Pro-RMK 163 и тем более Pro-RMK 174. Это все равно, что сравнивать длиннобазный джип с короткобазным: при равной оснащенности «коротышка» выигрывает благодаря своей юркости, которая задается геометрической проходимостью.

Разница в гребных возможностях 3- и 2,6-дюймовых лопаток гусениц на пологих подъемах тоже не ощущалась. Но мы уверенно поднимались все выше и выше. И вот склоны начали редеть, становясь круче. Уж здесь-то «прошки» покажут себя во всей красе!

Подвески снегоходов этого года немного облегчены, но не в ущерб на-дежности. Оптимизирована и развесовка машины. Все это привело к повышению маневренности, а также меньшей уставаемости райдера, что я ощутил на себе. «Горник» беспрекословно валится на тот бок, куда ему велит пилот, и послушно идет на одной лыже, пока не получит команду встать на обе или перевалиться на другую. Причем «командовать» можно как руками, наклоняя рулевую колонку, так и ногами, загружая или разгружая соответствующую подножку.

Мы с коллегами меняемся снегоходами, чтобы каждый смог опробовать их все и сделать собственные выводы. Честно скажу, для себя я кардинальных различий между гусеницами в 155, 163 и 174 дюйма не заметил. Сказалось несколько факторов. Во-первых, хотя снега было и много, но все же не столько, как бывает в Хибинах или на Камчатке. Во-вторых, накануне его сильно прибило, превратив в «мягкий бетон», а ночью лег новый, так что в основе нашего «пухляка» была твердая подложка. В-третьих, склоны достались не самые крутые. В-четвертых, сам я не очень тяжелый, всего 85 кг. Длинная же гусеница нужна для снижения давления на снег – чтобы снегоход под весом пилота меньше проваливался и зарывался, а это актуально для тяжелых райдеров; пилотам с малым и умеренным весом вполне хватает 163 и даже 155 дюймов.

Крутизна склона тоже играет большую роль, и где-нибудь на голых скалах Кавказа, Памира или тех же Скалистых гор, в честь которых и названо семейство RMK, 163-й «гусянки» с короткими «зубами» может и не хватить. Так что выбирая снегоход и задумываясь над гусеницей, нужно прежде всего определиться, где собираетесь кататься, и именно от этого отталкиваться. Длина гусеницы – не то, чем надо хвастаться. В горном снегоходстве главное – иметь достаточный размер и уметь им правильно пользоваться.

Не меньшую роль в горах играет мощность двигателя. Не зря «горники» комплектуются двухтактными моторами, которые без всякого турбонаддува отдают больше «лошадей» с того же рабочего объема, чем четырехтактные. А с этим у «прошек» от Polaris все отлично! Судите сами: при массе снегохода порядка 200 кг их моторы выдают 154 л.с. Это значит, что на одну «лошадку» ложится нагрузка всего в 1,3 кг. А теперь глянем, сколько килограммов приходится тянуть мотору, скажем, в турбированном Porsche Caynne S. Самый «заряженный» выдает 550 л.с. при массе 2215 кг, а это значит, что одной «лошади» приходится толкать уже 4 кг. Уверен, что если даже поставить такой автомобиль на лыжи и гусеницу, он и в три раза менее крутой подъем не осилит. Для современных же Polaris Pro-RMK крутизна гор не имеет значения: приходилось видеть, как они выскакивали на практически вертикальные склоны. Вот и у меня на этом тесте дух захватывало от того, как снегоходы рвались навстречу солнцу.

Все семейство 800 Pro-RMK — горное и со своей задачей справляется великолепно! Колея лыж у этих снегоходов может изменяться по желанию райдера в пределах 99–104 см. Сами мы не меняли сей параметр в горах, но убедились, что это возможно: такая необходимость может возникнуть при езде по лесу, а также для повышения маневренности на склоне.

Накануне нашего приезда в окрестностях Приискового во время катания пропал снегоходчик. Свалившись в глубокий овраг, он провел в тайге две ночи, которые оказались явно не самыми жаркими в его жизни. Искали все, а нашли живым и здоровым, несмотря на 20-градусный мороз. Но ему не пришлось бы ночевать в нечеловеческих условиях, если бы он ездил на новом 800 Pro-RMK. Ведь уже сейчас все модели этого семейства оборудованы уникальным интерактивным дисплеем, который не только отображает необходимые параметры работы снегохода, но и соединяется со смартфоном пилота, показывая и отправляя SMS и играя роль навигатора. Вероятно, вскоре в него можно будет загрузить и приложения, которые позволят видеть всех, с кем ты выехал в горы, чтобы случайных потерь не было – как это уже реализовано на квадроцикле Polaris RZR 1000.

Технические характеристики снегохода 800 Pro-RMK 155 Сухая масса, кг 190,9 (185)* Длина, мм 3414 Ширина, мм 1181 Высота, мм 1247 Колея лыж, мм 991/1016/1041 Объем топливного бака, л 43,5 Подвеска передняя/ход, мм AXYS RMK регулируемая/229 Размер гусеницы, дюймы 5x155x3.0 (2.6*)” Series 7 (6*) Подвеска задняя/ход, мм AXYS RMK/406 Тормоз дисковый гидравлический AXYS RMK LWT Тип трансмиссии цепная Двигатель инжекторный Тип 2-тактный Расположение и число цилиндров R2 Рабочий объем, куб. см 795 Мощность, л.с. 154 Система охлаждения жидкостная Система пуска ручной пуск * – данные для снегоходов с гусеницей высотой снегозацепа 2,6 дюйма