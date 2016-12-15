Снегоходы Polaris: Равнение на профи

Для глубокого снега – таково главное предназначение снегоходов семейства, о котором пойдет речь сегодня. Его называют Mountain, а если по-русски – горные. Или просто «горники»

Компания Polaris Industries выпускает все типы снегоходов, существующих сегодня в мире. Помимо утилитарных, о которых мы рассказывали в прошлом номере, фирма широко известна и своими горными моделями. Самым старым и наиболее уважаемым в этом классе считается семейство Pro-RMK. Этот «набор» букв несет в себе весьма глубокий смысл. Pro – сокращение от «профи», а RMK – английская аббревиатура, означающая «король скалистых гор». То есть Pro-RMK – не что иное, как профессиональный покоритель скалистых (и не только) вершин.

Дорогу новациям!

Все снегоходы этого семейства одноместные. Внешне их также отличает узкая, но длинная гусеница, мускулистая длинноходная подвеска и специальная стропа на руле. Гусеница имеет большие снегозацепы – выше спичечного коробка. На «горники» устанавливаются двухтактные моторы, известные своей «злостью». Наступление экологов на «двухтактники», захлестнувшее несколько десятилетий назад весь мир, в последнее время ослабло. Причиной стали новые технологии, которые проникли не только в автомобили с их четырехтактными двигателями, но и в мотоциклетные «двухтактники», где карбюраторы также начали вытесняться инжекторами. Тот же Polaris свои сноубайки оснащает 800-кубовыми двухтактными 2-цилиндровыми моторами с системой впрыска Cleanfire: это самая большая кубатура из тех, что имеется на сегодняшний день у компании для снегоходного парка.

Достоинства моторов 2Т в горах раскрываются наиболее полно. Здесь очень ценны и взрывной характер, и особенно способность работать в любом положении, хоть вверх ногами! То есть лыжами.

Отдавая большую мощность с малого рабочего объема, двигатели испытывают непомерную нагрузку. Чтобы ее снять, «двухтактник» оборудовали системой жидкостного охлаждения, что исключило вероятность перегрева и последующего заклинивания двигателя (к чему подобное могло бы привести зимой в горах, и представлять не хочется). Кстати, 800 Pro-RMK 174, как и все остальные горные модели марки, оснащена двухконтурной системой жидкостного охлаждения (по типу автомобильной). При холодном двигателе антифриз циркулирует по малому контуру, минуя радиатор охлаждения, а после прогрева переходит на большой.

Зима приходит не внезапно

В отличие от наших дорожников и руководителей жилищно-коммунальных служб, для которых приход зимы – всегда неожиданность, а декабрьский снег вызывает удивление, снегоходостроительные компании тщательно готовятся к наступлению каждого снежного сезона. К началу 2017 года компания Polaris Industries также приготовила несколько новинок и в классе Mountain.

До сих пор самыми большими снегоходами семейства Pro-RMK были 800 Pro-RMK 163 и 800 Pro-RMK 155 – с гусеницами длиной 163 и 155 дюймов соответственно и снегозацепами 2,6 дюйма (66 мм). Важно, что в трансмиссии используется зубчатый ременной привод QuickDrive. Он не только не требует обслуживания, но также обладает меньшими инерцией вращающихся частей (на 21%) и на 2,25 кг усилием подъема передней части.

А теперь самое главное: отныне на обе эти машины можно установить гусеницы с трехдюймовыми зацепами! Для опытного бундокера эти «лишние» 10 мм совсем не лишние. Они означают, что снегоход станет более зацепистым и на нем можно будет ездить по еще более рыхлому и мягкому снегу – «пухляку», не опасаясь зарывания.

На фут длиннее

Еще недавно самой длинной гусеницей на горных снегоходах была 163-дюймовая. Однако и ее не всегда хватало при штурмах крутых вершин, покрытых многометровыми снегами. Специально для таких (не зря же в названии семейства присутствует слово Pro) амбициозные инженеры Polaris сделали совершенно новый сноубайк 800 Pro-RMK 174, снабдив его безальтернативно гусеницей длиной 174 дюйма с 3-дюймовыми снегозацепами. 76,2 мм – это как диаметр ствола очень серьезной противотанковой пушки! И такими «зубищами» утыкана вся поверхность гусеницы (шириной всего 38 см).

Снегоход 800 Pro-RMK 174, как и его предшественники 800 Pro RMK 163 и 800 Pro-RMK 155 с более короткими гусеницами, построен на горном шасси последнего поколения Axys RMK. В основе его конструкции легкие, но прочные материалы — алюминий и карбон. Ведь горным снегоходам больше, чем каким-либо другим, нужны такие свойства, как легкость в сочетании с прочностью.

Однажды во время обучения в школе горного снегоходства на Камчатке я стал свидетелем того, как снегоход укатился вниз с очень высокого склона. Причем он был не только высоким, но и поросшим деревьями. Все мы решили, что «горник» этот потерян окончательно и безвозвратно. И что придется здесь оставить его до лета, когда в ущелье можно будет добраться на тракторе или квадроцикле. Поэтому отправились взглянуть, чтобы запомнить место. Действительно, лежавший на боку «горник» издали представлял собой плачевное зрелище. Но, подобравшись ближе, мы увидели, что он не так уж серьезно пострадал. Да, облицовочный пластик побит, но не сильно. Раму, правда, повело (но она, как позже оказалось, даже нигде не треснула)… Однако двигатель запустился с первой же попытки, как только поставили снегоход на лыжи. И более того, свалившийся в пропасть «горник» мог ехать самостоятельно! До базы он добрался без посторонней помощи. Вот что значит легкая, но прочная рама!

Шасси новинки отличается повышенной отзывчивостью на действия райдера. Снегоход, особенно горный, если кто не знает, управляется не только рулем и курком «газа», но и перемещением корпуса самого райдера вперед-назад и с правого борта на левый (но можно и не перемещаться, а лишь обозначить это действие ногами). И на все эти движения пилота снегоход откликается быстро и чутко.

Нынешняя новинка получила другую подвеску, рычаги которой сделаны также из легкого и прочного кованого алюминия, что тоже важно в горах, где нередки наезды лыжами и рычагами подвесок на камни. В частности, полозья гусеницы стали легче на 1,35 кг, а прочность их увеличилась на 15%. Ход передней подвески составляет 23 см, а задней – целых 40! Колея лыж может изменяться по желанию райдера в пределах от 99 до 104 см.

Разработчики новинки подумали также и о «подсобных помещениях»: 800 Pro-RMK 174 имеет аж три сумки – на руле, под сиденьем и на туннеле. А еще ее оборудовали уникальным интерактивным дисплеем, который не только показывает все необходимые параметры работы снегохода, но и может соединяться со смартфоном пилота, показывая и отправляя SMS ки и выполняя роль навигатора.

Двухтактные моторы, как известно, обладают отменным «аппетитом», особенно мощные. Однако покорителям крутых склонов не следует сильно беспокоиться о том, что горючего хватит ненадолго: все семейство Pro RMK имеет штатные бензобаки вместимостью почти 44 л!

Коленчатый вал двигателя облегчен. Кроме того, с него снята нагрузка по приведению в движение масляного насоса, который подает масло в двигатель, теперь он электрический.

Окраска снегоходов семейства Pro-RMK 2017 года также разнообразилась. Теперь одна из ее модификаций напоминает вариант, опробованный в квадроциклах Polaris Sportsman в версии High Lifter Edition: сочно-оранжевая окраска отдельных внешних элементов, получившая наименование Orange Burst.

Увы, после новой волны введения утилизационного сбора в феврале этого года все снегоходы и квадроциклы в России подорожали более чем на 100 тыс. рублей. Поэтому самый новый и самый навороченный «горник» с полярной звездой на борту обойдется в 1,5 млн рублей. Дорого? Но давайте помнить, что техника эта никогда не была общедоступной – в отличие от тех же «утилитарников». Тем более что на самом деле горные модели подорожали меньше остальных «собратьев» – менее чем на 10%. Что, разумеется, не должно остановить настоящего бундокера, претендующего на звание Царь-горы.