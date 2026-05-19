Mercedes ограничил продажи бронированного S-Class Guard

Компания Mercedes-Benz раскрыла новые подробности о бронированном седане S-Class Guard, однако купить такой автомобиль сможет далеко не каждый. Производитель признал, что продажи модели сопровождаются жесткой проверкой клиентов и серьезными ограничениями по странам

Представители бренда сообщили, что бронированный S-Class Guard не поставляется в США, Китай и государства, находящиеся под санкциями. Перед оформлением заказа покупатель проходит специальную проверку, в рамках которой Mercedes оценивает как юридические ограничения, так и предполагаемое использование автомобиля. В зависимости от назначения седан может получить как «гражданское» оснащение, так и полноценный комплект для государственных структур, включающий спецсигналы и проблесковые маячки.

Технические характеристики модели производитель раскрывает крайне осторожно. Известно лишь, что Guard остается единственным представителем обновленного семейства S-Class с двигателем V12. При этом стоимость автомобиля, производственные объемы и детали конструкции Mercedes предпочитает не разглашать. Каждый экземпляр собирается индивидуально и может серьезно отличаться по оснащению. Именно поэтому у модели фактически отсутствует стандартный список опций, а часть оборудования и инженерных решений остается засекреченной.