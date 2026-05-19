Автомобильный портал Motorpage
19 май 2026

Mercedes ограничил продажи бронированного S-Class Guard

Mercedes ограничил продажи бронированного S-Class Guard
Автор фото: фирма-производитель

Компания Mercedes-Benz раскрыла новые подробности о бронированном седане S-Class Guard, однако купить такой автомобиль сможет далеко не каждый. Производитель признал, что продажи модели сопровождаются жесткой проверкой клиентов и серьезными ограничениями по странам

Представители бренда сообщили, что бронированный S-Class Guard не поставляется в США, Китай и государства, находящиеся под санкциями. Перед оформлением заказа покупатель проходит специальную проверку, в рамках которой Mercedes оценивает как юридические ограничения, так и предполагаемое использование автомобиля. В зависимости от назначения седан может получить как «гражданское» оснащение, так и полноценный комплект для государственных структур, включающий спецсигналы и проблесковые маячки.

Технические характеристики модели производитель раскрывает крайне осторожно. Известно лишь, что Guard остается единственным представителем обновленного семейства S-Class с двигателем V12. При этом стоимость автомобиля, производственные объемы и детали конструкции Mercedes предпочитает не разглашать. Каждый экземпляр собирается индивидуально и может серьезно отличаться по оснащению. Именно поэтому у модели фактически отсутствует стандартный список опций, а часть оборудования и инженерных решений остается засекреченной.

При написании новости использовалась информация:
Autoevolution

Комментарии к новости

Последние новости

...

AMG возвращает V8: новый мотор дебютирует уже в этом году

07 мая 2026

Mercedes-Benz готовит серьезное обновление родстера SL

30 апреля 2026
Mercedes-Benz C-Class

Седан Mercedes-Benz C-Class получил электрическую версию: 489 л.с. и 762 км запаса хода

21 апреля 2026
Mercedes-Benz GLC

Электрический Mercedes-Benz GLC для Китая стал длиннее и мощнее

20 апреля 2026
Mercedes-Benz C-Class

В Mercedes посчитали, что три экрана — это много, поэтому C-Class получит один огромный тачскрин

17 апреля 2026

Обновленный Mercedes-Benz EQS получил запас хода до 950 км

15 апреля 2026

 Новости Mercedes-Benz

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

GAC GS4 - gac gs4 (2025) теперь и с полным приводом Тест драйв
15 мая 2026

GAC GS4
"Теперь и с полным приводом"
Omoda C5 - omoda c5 (2026) без кокошника, но наша
Тест драйв
08 мая 2026

Omoda C5
"Без кокошника, но наша"
GAC S7 - gac s7 (2026) чилаут на колесах
Тест драйв
01 мая 2026

GAC S7
"Чилаут на колесах"
Москвич M90, Москвич M70 - «москвич» м70 и м90 (2026) новые русские
Сравнительный тест
08 апреля 2026

Москвич M90, Москвич M70
"Новые русские"

Написано новостей:

3 7 1 5 8