Автомобильный портал Motorpage
18 сен 2023

Tank 300 получит «интеллектуальный» полный привод в России

Tank 300 получит «интеллектуальный» полный привод в России
Автор фото: фирма-производитель

Автомобильная марка Tank представила на российском рынке две новые версии внедорожника Tank 300 - City Adventure и City Premium с «интеллектуальным» полным приводом

Под «интеллектуальным» скрывается полный привод типа torque-on-demand, который распределяет тягу на колеса в автоматическом режиме, в зависимости от дорожных условий. Если автомобиль движется прямо, то основная тяга (97%) будет приходить на заднюю ось, а в случае пробуксовки или заноса, то тяга между осями распределится в соотношении 46/54.

Силовая установка осталась без изменений - это бензиновая «турбочетверка» объемом 2,0 л. Мощность - 220 л.с. и 380 Нм крутящего момента. Трансмиссия - 8-ступенчатый «автомат». Привод в остальных версиях - полный типа part-time. Отметим что стоимость комплектации City Adventure начинается от 4 249 000 рублей, а City Premium от 4 699 000 рублей.

При написании новости использовалась информация:
auto.ru Журнал

Комментарии к новости

Последние новости

...
Tank 300

Tank 300 получит «интеллектуальный» полный привод в России

18 сентября 2023
Tank 500

Tank 500 получил бронированную версию

16 августа 2023

Появились изображения кроссовера Tank 800

26 июля 2023
Tank 300 (2023) вид спереди

Tank 300 станет гибридом

20 июля 2023

TANK 400 попал в объективы шпионов

03 апреля 2023
TANK 300

TANK 300 получит двигатель V6

31 марта 2023

 Новости Tank 300

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Exeed RX - exeed rx (2023) массаж и ароматерапия от exeed rx Тест драйв
13 сентября 2023

Exeed RX
"Массаж и ароматерапия от EXEED RX"
Москвич 3 - москвич 3 (2023) третье пришествие
Тест драйв
06 сентября 2023

Москвич 3
"Третье пришествие"
Voyah Dream - voyah dream phev (2021) белый «фрейтлайнер»
Тест драйв
30 августа 2023

Voyah Dream
"Белый «Фрейтлайнер»"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 3 7 6 1