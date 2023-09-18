Tank 300 получит «интеллектуальный» полный привод в России

Автомобильная марка Tank представила на российском рынке две новые версии внедорожника Tank 300 - City Adventure и City Premium с «интеллектуальным» полным приводом

Под «интеллектуальным» скрывается полный привод типа torque-on-demand, который распределяет тягу на колеса в автоматическом режиме, в зависимости от дорожных условий. Если автомобиль движется прямо, то основная тяга (97%) будет приходить на заднюю ось, а в случае пробуксовки или заноса, то тяга между осями распределится в соотношении 46/54.

Силовая установка осталась без изменений - это бензиновая «турбочетверка» объемом 2,0 л. Мощность - 220 л.с. и 380 Нм крутящего момента. Трансмиссия - 8-ступенчатый «автомат». Привод в остальных версиях - полный типа part-time. Отметим что стоимость комплектации City Adventure начинается от 4 249 000 рублей, а City Premium от 4 699 000 рублей.